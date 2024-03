ZMOS: V mestách a obciach ožijú tradičné regionálne zvyky a aktivity

Bratislava 27. marca (TASR) - S blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami ožijú počas týchto dní v slovenských mestách a obciach tradičné regionálne zvyky a aktivity. Uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie združenia Zuzana Špačeková.



"Mestám a obciam patrí poďakovanie za to, že vytvárajú priestor a spoluprácu na pripomenutie si tradícií a zachovanie pamäte zvykov a tradícií spojených s týmto sviatkom pre mladé generácie," zdôraznil Božik. Obyvatelia si tak podľa neho môžu prostredníctvom tradičných aktivít a zvyklostí pripomenúť slovenskú históriu a tradície.



Poukázal aj na vyzdobenie verejného priestranstva do veľkonočnej atmosféry. Mestá a obce podľa predsedu ZMOS vytvorili pre svojich obyvateľov atmosféru pre jeden z najvýznamnejších kresťanských sviatkov roka. Ako poznamenal, každodenný zhon môžu vymeniť za pokoj, čas strávený oddychom a s rodinami.