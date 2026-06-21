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ZMOS: V nedeľu štartuje národný týždeň športu, potrvá do 28. júna
Samosprávy sa do národného týždňa môžu zapojiť behom, športovými popoludniami pre rodiny, pohybovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - V nedeľu štartuje Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu - Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Na svojom webe o tom informovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré víta túto iniciatívu a podporuje výzvu SOŠV, aby sa do národného týždňa športu zapojili aj samosprávy.
„Cieľom tejto iniciatívy je podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a vytvoriť priestor na zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do športových, pohybových a komunitných aktivít,“ uviedlo ZMOS. Mestá a obce podľa neho zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu, pretože práve na miestnej úrovni vzniká najbližší kontakt s obyvateľmi, školami, športovými klubmi, centrami voľného času, seniorskými organizáciami a ďalšími komunitnými partnermi.
Samosprávy sa do národného týždňa môžu zapojiť behom, športovými popoludniami pre rodiny, pohybovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov, prezentáciou miestnych športových klubov, školskými športovými podujatiami, komunitnými cvičeniami, turistikou, cyklopodujatiami alebo inými formami pohybu, ktoré sú vhodné pre mesto či obec.
„V utorok 23. júna môžu zamestnanci obecného alebo mestského úradu, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy či mestských spoločností prísť do práce v športovom oblečení. Aj takýto nenáročný krok môže podporiť myšlienku pohybu a ukázať, že samosprávy sú prirodzeným partnerom pri podpore zdravého životného štýlu,“ skonštatovalo združenie.
„Cieľom tejto iniciatívy je podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a vytvoriť priestor na zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do športových, pohybových a komunitných aktivít,“ uviedlo ZMOS. Mestá a obce podľa neho zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu, pretože práve na miestnej úrovni vzniká najbližší kontakt s obyvateľmi, školami, športovými klubmi, centrami voľného času, seniorskými organizáciami a ďalšími komunitnými partnermi.
Samosprávy sa do národného týždňa môžu zapojiť behom, športovými popoludniami pre rodiny, pohybovými aktivitami pre deti, mládež alebo seniorov, prezentáciou miestnych športových klubov, školskými športovými podujatiami, komunitnými cvičeniami, turistikou, cyklopodujatiami alebo inými formami pohybu, ktoré sú vhodné pre mesto či obec.
„V utorok 23. júna môžu zamestnanci obecného alebo mestského úradu, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy či mestských spoločností prísť do práce v športovom oblečení. Aj takýto nenáročný krok môže podporiť myšlienku pohybu a ukázať, že samosprávy sú prirodzeným partnerom pri podpore zdravého životného štýlu,“ skonštatovalo združenie.