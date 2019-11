ZMOS v novom prieskume testuje verejné osvetlenie a bezpečnosť chodcov

Bratislava 25. novembra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spustilo v pondelok ďalší prieskum, tentoraz sa týka verejného osvetlenia a bezpečnosti priechodov pre chodcov. Prieskum potrvá do 10. januára 2020. TASR o tom informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák s tým, že verejné osvetlenie neplní iba estetickú úlohu.



Skúmať sa bude okrem iného technický stav verejného osvetlenia, využívanie týchto stĺpov na ďalšie funkcionality či riešenie možného obmedzovania obyvateľov nočným svetlom z pouličných lámp svietiacich do obytných priestorov. Prieskum sa bude tiež zaujímať o dĺžku svietenia verejného osvetlenia a jeho nastavovanie, vrátane zapínania a vypínania. "Budeme skúmať aj to, či mestá a obce majú osvetlenie, ktoré mení intenzitu svetla v závislosti od pohybu obyvateľov a vozidiel," poznamenal Kaliňák.



ZMOS sa chce zároveň sústrediť na to, aký vplyv má podľa názoru primátorov a starostov pouličné osvetlenie na bezpečnosť v uliciach, vrátane bezpečnosti chodcov na priechodov pre chodcov. Výsledky prieskumu budú podkladmi pre ďalšiu prácu v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Realizovaný je na základe podpory z Európskeho sociálneho fondu.