ZMOS: V obciach sa každý deň uskutočňuje to, za čo sa v 1989 bojovalo
ZMOS vyhlásilo, že si uvedomuje zodpovednosť za ochranu a rozvíjanie hodnôt 17. novembra.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) deklaruje, že si uvedomuje zodpovednosť za ochranu a rozvíjanie hodnôt 17. novembra. Poukazuje na to, že práve v mestách a obciach sa každý deň uskutočňuje to, za čo občania v roku 1989 bojovali - slobodné rozhodovanie, otvorenosť, možnosť verejne sa vyjadriť a aktívne sa podieľať na správe vecí verejných. Uviedlo to pri príležitosti pondelkového Dňa boja za slobodu a demokraciu.
„Tento deň nám pripomína odvahu a obetu študentov v roku 1939, keď sa postavili proti nacistickému útlaku a mnohí z nich zaplatili životom. Zároveň si pripomíname aj občiansku odvahu z roku 1989, keď ľudia v Československu vyjadrili túžbu po slobode a demokratickej budúcnosti a svojím postojom prispeli k historickej a spoločenskej zmene,“ poznamenalo.
ZMOS vyhlásilo, že si uvedomuje zodpovednosť za ochranu a rozvíjanie hodnôt 17. novembra. „Mestá a obce sú miestom, kde sa sloboda a demokracia nielen pripomínajú, ale aj prakticky napĺňajú prostredníctvom služieb pre občanov, transparentného rozhodovania a podpory aktívneho občianstva,“ dodalo.
