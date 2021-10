Združenie miest mapuje realitu infraštruktúry vodovodov a kanalizácií

Bratislava 26. októbra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) realizuje do konca novembra prieskum, v ktorom sa orientuje na problematiku vodovodov a kanalizácií v samosprávach. Cieľom prieskumu je zmapovať reálnu situáciu v mestách a obciach z hľadiska obslužnosti územia s dôrazom na infraštruktúru vodovodov a kanalizácie.



"Prieskum by mal priniesť argumenty podporené aplikačnou praxou na presadzovanie riešení, ktoré pomôžu odstrániť problémy v mnohých regiónoch a nastaviť parametre, kritériá a napokon aj nevyhnutné zmeny na zlepšenie situácie v mimoriadne problematickej oblasti," uviedol hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.



Otázky v prieskume, na ktoré odpovedajú predstavitelia 600 samospráv, sa napríklad týkajú technického stavu vodovodov a kanalizácií, využitia a odvádzania zrážkovej a spotrebovanej pitnej vody, i finančných zdrojov, ktoré by mali slúžiť na rozvoj vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry.



Výsledky prieskumu sú súčasťou národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy.