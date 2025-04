ZMOS: Väčšina samospráv sa dokáže prispôsobiť zmenám prijímania do MŠ

Bratislava 29. apríla (TASR) - Väčšina samospráv sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude vedieť prispôsobiť avizovaným zmenám v prijímaní detí do materských škôl (MŠ). V niektorých prípadoch však budú potrebné rokovania s rezortom školstva. Predseda ZMOS Jozef Božik to pre TASR uviedol v reakcii na zámer zaviesť povinné prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ postupne od štyroch rokov a následne od troch rokov.



„Istotne si myslím, že väčšina samospráv, vzhľadom na to, že sa nám prudko znižuje počet narodených detí, sa bude vedieť prispôsobiť. Už dnes máme samosprávy, podobne ako aj v Partizánskom, že my posledných desať alebo 12 rokov bez problémov vieme vytvoriť priestor pre všetky trojročné deti,“ poznamenal Božik.



V niektorých prípadoch však podľa neho ešte budú potrebné rokovania s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD). „Všade tam, kde nebudeme vedieť tú úlohu splniť, kde dnes vieme, že nám počet detí narastá, alebo je tam veľká realokácia sťahovania, tak tam budeme žiadať nejaké prechodné ustanovenia alebo teda možnosť, aby tu ešte bola nejaká štátna podpora, aby sa samosprávy na rok 2027 mohli pripraviť,“ vysvetlil predseda ZMOS.



Ministerstvo školstva chce znížiť vekovú hranicu pre povinné predprimárne vzdelávanie. Od roku 2027 to majú byť deti od štyroch rokov a od septembra roku 2028 deti od troch rokov. Šéf rezortu v utorok avizoval, že zmena si bude vyžadovať približne 1000 nových učiteľov a rezort tomu venuje pozornosť.