ZMOS víta výzvu EP na zavedenie vekovej hranice pre sociálne siete
Predseda ZMOS zároveň vyjadril požiadavku, aby s cieľom ochrániť duševné zdravie detí predstavitelia centrálnej vládnej moci čo najskôr implementovali toto uznesenie do právneho poriadku SR.
Autor TASR
Partizánske 28. novembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta výzvu Európskeho parlamentu (EP) na zavedenie vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete. Jeho predseda Jozef Božik považuje toto rozhodnutie za kľúčové a dôležité.
„Ak EP hovorí o dvoch kategóriách, to znamená, že do 13 rokov absolútny zákaz a do 16 rokov s povolením rodičov, osobne by som bol najradšej, keby sme dokázali urobiť kompromis, aby bol do 15 rokov absolútny zákaz,“ poznamenal Božik a zároveň poukázal na škodlivé vplyvy sociálnych sietí na deti.
Poslanci EP v stredu (26. 11.) v Štrasburgu vyzvali na prijatie ambicióznych opatrení na ochranu maloletých na internete vrátane zavedenia jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete.
Dokument podporilo 483 europoslancov. EP v ňom vyjadruje hlboké znepokojenie nad rizikami pre fyzické a duševné zdravie, ktorým sú deti vystavené v online prostredí. Žiada takisto posilnenie ochrany pred manipulatívnymi stratégiami, ktoré zvyšujú riziko závislosti či zhoršujú schopnosť sústredenia. Nemá legislatívny charakter, ide o vyjadrenie stanoviska EP a odporúčanie.
EP navrhuje harmonizovanú minimálnu hranicu 16 rokov pre prístup k sociálnym sieťam, platformám na zdieľanie videí a AI chatbotom. Deti vo veku 13 až 16 rokov by mali mať umožnený prístup so súhlasom rodičov.
