ZMOS víta, že samosprávy dostali čas na nastavenie parkovacej politiky

Bratislava 19. marca (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta prijatie návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý umožní autám v prechodnom období parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel, a to až do 20. septembra 2023. Obdobie považuje za postačujúce na to, aby samosprávy dokázali nastaviť parkovaciu politiku. Pre TASR to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Návrh zákona schválilo plénum Národnej rady (NR) SR tento týždeň.



"Sme veľmi radi, že poslanci zmenili svoje pôvodné rozhodnutie, pretože prijali zákon, ktorý bol nevykonateľný. Je to aj varovný prst pre budúcu prácu parlamentu, aby prijímal také zákony, ktoré budú odrážať mieru poznania reality v území," skonštatoval Kaliňák.



Združenie predpokladá, že rok a pol, ktorý samosprávy získali na nastavenie pravidiel a parkovacej politiky, bude postačujúci. Zároveň očakáva, že už k žiadnym zmenám nebude dochádzať, aby sa nevytvárala nervozita i napätie, alebo aby sa negatívnym spôsobom zasahovalo do nastavovania parkovacej politiky. "Toto by malo byť postačujúce, ak ozaj nepríde k tomu, že budú prijímať ďalšie zmeny v pravidlách, ktoré budú k horšiemu," poznamenal Kaliňák.



Pripomenul, že parkovacia politika je verejná služba a žiadna verejná služba nie je grátis. A na to sa budú musieť pripraviť všetci vodiči, odkázal ZMOS.



Zákonná úprava umožní mestám a obciam získať čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest. Cieľom návrhu je umožniť vybraným motorovým vozidlám od účinnosti zákona, ktorá sa navrhuje dňom vyhlásenia, do 30. septembra 2023 parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platili do 28. februára tohto roka. Na základe ostatnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2022, totiž došlo k zániku možnosti pre vybrané motorové vozidlá parkovať na chodníku priľahlom k ceste pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra. Samosprávy marcový termín kritizovali pre nedostatok času na prípravu.