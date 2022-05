ZMOS vstupuje do štrajkovej pohotovosti, vyzvalo i svojich členov

Bratislava 18. mája (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vstupuje vo štvrtok (19. 5.) do štrajkovej pohotovosti. K takémuto kroku vyzvalo svoje členské mestá a obce. Reaguje tak na návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Situáciu vyhodnotí združenie koncom júna. Ak sa nič nezmení, je pripravené vyhlásiť ostrý štrajk. Na tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia ZMOS-u po stredajšom mimoriadnom sneme v Senci. Podporu ZMOS-u deklaruje aj Združenie samosprávnych krajov Slovenska (SK8).



"Snem zaviazal orgány ZMOS-u, aby pripravili štrajk, pretože bola vyhlásená štrajková pohotovosť. Práve kvôli tomu, že sa dejú veci na finančnom portfóliu, s ktorými nie sme spokojní, ktoré odmietame, lebo nás to, jednoducho, veľmi bolestivo zasiahne," povedal na tlačovej konferencii predseda združenia Branislav Tréger.







Združenie opätovne poukazuje na to, že pre zmeny v pravidlách môže dôjsť "ku kolapsu", a to už na budúci rok. Združenie najviac trápi daňový bonus a s tým spojené výpadky vo výške 618 miliónov eur počas dvoch rokov, problémom je tiež energetická kríza, verejné obstarávania i zdražovanie stavebných prác a materiálov. Kritizujú tiež dlhodobý prístup štátu k samosprávam, ktoré sú vylúčené z legislatívnych procesov a štát si z nich robí "bankomat".



Združenie zároveň vyzvalo svoje členské mestá a obce, aby vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Združenie zároveň deklaruje, že sa bude snažiť o partnerskú komunikáciu s vládou i všetkými dotknutými subjektmi. Apelujú nielen na členov vlády, ale rovnakú výzvu v súvislosti s predkladanou legislatívou a zdrojovým financovaním budú smerovať aj na Národnú radu SR. Situáciu plánuje vyhodnotiť koncom júna. V prípade, že sa nič nezmení, je združenie pripravené vstúpiť do ostrého štrajku.