ZMOS vstupuje do štvrtého roka spolupráce s TASR

Bratislava 17. decembra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré združuje približne 95 percent miest a obcí, vstupuje do štvrtého roka spolupráce s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR). V rámci rozširovania spolupráce chce TASR v nasledujúcom roku samosprávam pomáhať pri prezentácii ich aktivít a reštarte turistického ruchu, ktorý utlmila pandémia nového koronavírusu.



„TASR má výbornú sieť redaktorov, fotografov i videoredaktorov v regiónoch Slovenska. Spolupráca so silným partnerom, akým je ZMOS, je pre nás veľmi dôležitá. Máme záujem, aby sa kvalitné, vyvážené správy z dobrého zdroja dostávali čo najbližšie k občanom a naopak. Pripravujeme v TASR TV projekt živých prenosov z regiónov, aby sme ešte rýchlejšie a presnejšie zaznamenali dianie na Slovensku. Teším sa pravidelným stretnutiam so starostami a primátormi v rámci sekcií, ktoré rokujú priamo v priestoroch tlačovej agentúry. Diskutujeme s nimi o ďalšom vylepšovaní vzájomnej spolupráce,“ konštatoval generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.



Spolupráca s TASR umožňuje mestám a obciam bezplatne využívať agentúrny servis na nekomerčné účely. Rovnako im poskytuje širší priestor na efektívnejšie informovanie o dianí vo svojich regiónoch. V priebehu roka televízia TASR.TV odvysielala vyše 20 relácií Samospráva tu a teraz, ktorej hosťami boli primátori, starostovia, štátni úradníci a odborníci na komunálne kompetencie a legislatívu.



„V tomto neľahkom roku, ovplyvnenom predovšetkým pandémiou, bolo veľkou výhodou, že obce a mestá mali možnosť vďaka servisu TASR získavať aktuálne a neskreslené informácie o dianí na Slovensku. Je to dôležité hlavne v čase, keď sa situácia rýchlo mení a v mediálnom priestore a sociálnych sieťach sa objavuje množstvo neoverených správ,“ konštatoval predseda ZMOS Branislav Tréger.



TASR má po celom Slovensku 17 regionálnych redaktorov a 11 fotoreportérov, ktorí zabezpečujú na dennej báze spravodajský servis a videoservis. Viac ako desať rokov realizuje projekt Mestá a obce Slovenska, v rámci ktorého redaktori navštívili takmer 500 obcí a mestečiek a pripravili stovky materiálov zameraných predovšetkým na prezentáciu samospráv. Okrem toho verejnoprávna agentúra realizuje ďalšie programy, ktorých cieľom je dostať viac správ z obcí a miest do spravodajského servisu.