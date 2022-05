ZMOS: Výskyt medveďov na Podpoľaní je mimoriadne vážna situácia

Bratislava 19. mája (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) považuje výskyt medveďa hnedého medzi ľudskými obydliami na Podpoľaní za mimoriadne vážnu situáciu. Pre TASR to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák s tým, že informácie majú z prostredia dotknutých obcí.



Pripomenul, že združenie v tejto súvislosti poukazuje aj na to, že je potrebné venovať pozornosť adekvátnej prevencii. Na nej však podľa neho musí participovať štát, pretože sú to finančné výdavky. "Napríklad povinnosť zabezpečiť kontajnery na odpady nie je pre samosprávy iba finančnou záťažou. V praxi presúva priamu zodpovednosť výlučne na mestá a obce," spomenul s tým, že nezodpovedný prístup občanov a podnikateľov v mnohých regiónoch problémy znásobuje. Zdôraznil, že mestá a obce nemôžu niesť zodpovednosť za prístup hotelov, penziónov či reštauračných zariadení, ak neprijmú technické riešenia, aby zastavili prístup zvierat k odpadom. Podobne ani za správanie sa turistov a návštevníkov, ktorí dávajú potraviny na verejne dostupné miesta, čím sa stávajú autormi ďalších problémov. "Samospráva nemôže niesť zodpovednosť za ich individuálne zlyhania," podotkol.



Ako dodal, aktuálne túto problematiku upravuje príslušná vyhláška. Na jej základe sú však len mestá a obce orgánmi štátnej správy sankcionované v prípade jej nedostatočného plnenia. "Je však zrejmé, že nie je dostatočná k spomínaným tretím stranám," konštatoval. Poznamenal, že ZMOS cíti potrebu prijatia adekvátnej legislatívnej úpravy. Týkať by sa mala rozšírenia zodpovednosti a definovania povinností tretích strán, ktoré pôsobia na území miest a obcí.



Kaliňák ďalej informoval, že problém s medveďmi medzi obyvateľmi sa postupne znásobuje. Okrem Podpoľania sa totiž šelmy pohybujú medzi občanmi aj na Liptove, v Tatrách a aj iných regiónoch. "Uvedomujeme si, že ide o bezpečnosť, zdravie, životy aj ochranu majetku," potvrdil a doplnil, že ZMOS je pripravené diskutovať o regulácii populácie medveďa hnedého na Slovensku.



Minister životného prostredia (MŽP) Ján Budaj (OĽANO) sa v pondelok (16. 5.) stretol so starostami z Podpoľania, ktorí upozorňujú na kolízie s medveďom hnedým v regióne Podpoľania. "Musíme zabrániť kolíziám s medveďmi, súčasne však nepripustiť neriadené odstrely medveďa ako zákonom chráneného druhu. Posilňujeme Zásahový tím pre medveďa hnedého a jasne zadefinujeme problémové medvede, ktoré vyradíme z populácie," podčiarkol minister.