ZMOS vytvoril komunikačnú platformu v súvislosti s testovaním

Bratislava 25. októbra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vytvorilo v súvislosti s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19 komunikačnú platformu. Slúžiť má na konzultácie medzi samosprávami, ktoré sa pripravujú na celoplošné testovanie obyvateľov počas najbližších dvoch víkendov, a tými samosprávami, ktoré počas pilotného testovania tento víkend získali praktické skúsenosti. TASR o tom informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.



"Začali sme intenzívne komunikovať na úrovni samospráv aj s ozbrojenými silami. Tlmočili sme otázky, dožadovali sa odpovedí, avizovali potenciálne problémy a naznačovali možnosti ich riešení. Následne sme vypracovali manuál, ktorý pomôže mestám a obciam čo najlepšie zvládnuť celoplošné testovanie. Ideme však do ďalšej fázy, a to si žiada ďalšie aktivity," skonštatoval predseda ZMOS-u Branislav Tréger.



ZMOS už kontaktovali aj šéfovia niektorých samospráv. Napríklad primátor Dolného Kubína Ján Prílepok kontaktoval združenie s tým, aby mohli ponúknuť samosprávam pomoc s prípravou testovania tými ľuďmi, ktorí to zvládli počas víkendu v jeho meste. "Veľmi pozitívny signál vyslal starosta Jozef Gmiterko z Becherova, malej obce pri Bardejove, s tým, že vie pomôcť svojmu okresnému mestu," poznamenal Tréger.



Je podľa neho dôležité, aby mohli samosprávy, ktoré majú skúsenosti z pilotného testovania, poradiť tým, ktoré si niektoré veci potrebujú odkonzultovať. "Preto sme zriadili komunikačnú platformu. Budem sa tešiť, keď aj týmto spôsobom popri komunikácii s ozbrojenými zložkami, prácou na permanentnom aj ústrednom krízovom štábe ukážeme, že samospráva je dôležitý pilier krajiny," dodal Tréger.