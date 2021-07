ZMOS výzvu na podporu škôlok víta, požadovalo ju však skôr

Bratislava 2. júla (TASR) – Vyhlásenú výzvu na podporu materských škôl Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta, jej zverejnenie však požadovalo vlani na jar. Pre TASR to uviedol hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák. „Čím skôr by bola v procese, o to skôr mohli samosprávy budovať nové kapacity,“ zhrnul.



„Podľa kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR však musíme konštatovať, že priemerná doba od stavebného povolenia po kolaudáciu, ak nie je tento proces sprevádzaný napríklad námietkami v rámci verejného obstarávania, je 20 mesiacov,“ spomenul. „ZMOS malo pravdu, ak konštatovalo, že presun novej povinnosti, bez financií, bez eurofondových výziev a v nedostatočnom časovom predstihu, nie je žiadúci stav,“ pripomenul s tým, že tieto financie však pomôžu aspoň v niektorých regiónoch pre ďalší školský rok.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvu na podporu materských škôl. Na pomoc škôlkam je z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vyčlenených takmer 13 miliónov eur. „Určené sú na zvyšovanie kapacít vo verejných, súkromných a aj cirkevných škôlkach vo všetkých krajoch okrem Bratislavského kraja,“ zhrnula podpredsedníčka vlády a šéfka MIRRI Veronika Remišová (Za ľudí).



Ako dodala, platí to aj na výstavbu či rekonštrukciu v škôlkach. „Môžu to byť aj prvky inkluzívneho vzdelávania, bezbariérový prístup, stavebné úpravy, ihriská, obstaranie materiálu technického vybavenia či energetická hospodárnosť budov,“ priblížila s tým, že európske zdroje na výzvu vo výške 12.750.000 eur predstavujú 85 percent z celkových plánovaných finančných príspevkov. Doplnia ich prostriedky zo štátneho rozpočtu.



„Tento regionálny operačný program som prebrala v októbri, pred necelými deviatimi mesiacmi. Urobili sme audit zdrojov. Mali sme tam alokované prostriedky na nezmyselné veci, ktoré sme museli premiestniť a našli sme peniaze na to, aby sme mohli vypisovať výzvy na to, na čo ich ľudia potrebujú," odpovedala Remišová na otázku, prečo nevypísalo jej ministerstvo výzvu skôr. „Druhá vec je revízia operačného programu. Tú sme robili, pretože sme dostali nové zdroje z Európskej komisie," dodala.