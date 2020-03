ZMOS vyzýva na odklad zastupiteľstiev, Bratislava výzvu nasleduje

Bratislava 19. marca (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odporúča samosprávam odložiť plánované zasadnutia mestských, miestnych či obecných zastupiteľstiev až do obdobia upokojenia situácie, ktorá nastala v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Odporúčanie ZMOS zverejnilo na svojom webe. Viaceré bratislavské mestské časti, ktoré mali naplánované marcové alebo aprílové termíny, už podľa toho konajú, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



Združenie pripomína vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou SR, rovnako prijatie reštriktívnych opatrení ústredným krízovým štábom, ktoré majú za cieľ minimalizovať riziko prenosu infekčného ochorenia. "Preto prosím dodržiavajte a rešpektujte všetky prijaté opatrenia a rokovania presuňte resp. odložte na neskorší termín," uviedlo združenie na svojej stránke.



Na súčasnú situáciu v tomto zmysle reagujú aj bratislavské samosprávy. V utorok 17. marca sa malo uskutočniť rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Starostka Zuzana Aufrichtová s predstihom oznámila, že vzhľadom na vyhlásené opatrenia a na základne písomného ospravedlnenia sa 14 poslancov z účasti na zasadnutí, ktoré robí poslanecký zbor neuznášaniaschopným, preložila program na termín najbližšieho zasadnutia. Z rovnakých dôvodov zrušili na štvrtok plánované rokovanie miestneho zastupiteľstva v bratislavskom Lamači. Pre TASR to potvrdila prednostka Lamača Michaela Kövári Mrázová.



Ani vo Vrakuni sa najbližšie rokovanie zastupiteľstva neuskutoční v plánovanom termíne (31.3.). "Spolu s poslancami sme sa už predbežne dohodli, že termín rokovania posunieme a budeme sa rozhodovať podľa vývoja situácie, " uviedol starosta Vrakune Martin Kuruc.



V Ružinove i Novom Meste mali podľa harmonogramu miestni poslanci rokovať 7. apríla. "Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa dá očakávať, že zastupiteľstvo sa v plánovanom termíne neuskutoční, keďže sa neuskutočnilo ani rokovanie miestnej rady," povedal hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. Či bude rokovanie presunuté na iný termín, alebo budú materiály presunuté na ďalšie riadne plánované zastupiteľstvo koncom júna, zatiaľ nie je známe.



Na neurčito je presunutý aj termín najbližšieho rokovania poslancov v Ružinove, podľa riaditeľky komunikačného oddelenia miestneho úradu Tatiany Tóthovej sa rozhodne podľa vývoja situácie. "Starosta o tom hovoril aj so zástupcami klubov a nik to za daných okolností nespochybňoval," podotkla.



Predbežne zrušené je aj zasadnutie zastupiteľstva v Petržalke, ktoré sa malo konať ešte 31. marca, podľa hovorkyne mestskej časti Márie Halaškovej bude pravdepodobne zrušený aj termín koncom apríla. "Je ešte predčasné dávať k termínu najbližšieho riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva záväzné stanovisko. Všetko závisí od toho, ako sa situácia s koronavírusom bude naďalej vyvíjať," poznamenala Halašková.



Na začiatok apríla (3. 4.) bolo naplánované aj rokovanie poslancov BSK, presunuté je taktiež na neurčito. "Predsedovia poslaneckých klubov aj podpredsedovia BSK s týmto návrhom súhlasili," skonštatovala Veronika Beňadiková, vedúca tlačového oddelenia Úradu BSK.