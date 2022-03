ZMOS vyzýva samosprávy, aby prehodnotili spoluprácu s ruskými obcami

Bratislava 12. marca (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa v súvislosti so situáciou na Ukrajine obrátilo na členské samosprávy. Apeluje, aby zvážili spoluprácu so samosprávami v Ruskej federácii.



Predseda samosprávneho združenia Branislav Tréger upozornil, že v súčasnom náročnom období má zmysel každé gesto a aktivita, ktoré prispejú k šíreniu rozvahy namiesto emócií. Listom preto vyzval kolegov a kolegyne v čele miest a obcí, aby prehodnotili intenzitu spolupráce so samosprávami v Rusku. "Jej obmedzenie vnímame ako mimoriadne dôležitý symbol solidarity, porozumenia a podpory krokov, ktoré budú sprevádzať snahu o mierovú cestu riešenia ozbrojeného konfliktu," zdôraznil šéf ZMOS-u.



Pripomenul v tejto súvislosti, že vojenský zásah Ruska na Ukrajine ničí ľudské osudy, prehlbuje ekonomickú krízu a zvyšuje sociálne napätie. "To všetko sa negatívne prejavuje aj na živote komunít, na činnosti miestnej územnej samosprávy,“ upozornil Tréger.