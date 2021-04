ZMOS vyzýva vládu na zabezpečenie dofinancovania preneseného výkonu

Richvald 22. apríla (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva vládu SR, aby v súvislosti so spoločnými úradovňami zabezpečila dofinancovávanie preneseného výkonu. Mestá a obce podľa združenia doplácajú za štát, lebo každoročne výkon kompetencií stojí peniaze, ktoré však štát ako objednávateľ v primeranom rozsahu neplatí. ZMOS preto požaduje, aby bol súčasťou programového vyhlásenia vlády záväzok zlepšenia finančnej disciplíny. Jeho zástupcovia to skonštatovali počas štvrtkovej tlačovej konferencie v obci Richvald v Bardejovskom okrese.



"Keď niečo delegujete ako prenesenú kompetenciu a tá niečo stojí, tak bolo tiež slušné ju uhradiť, a to sa nedeje. Je to oveľa menej finančných prostriedkov na výkon a my, samozrejme, potom strácame na financiách v rámci miest a obcí. Na druhej strane týmto samosprávy porušujú zákon, na čo už medzičasom poukázal tak Najvyšší kontrolný úrad SR, ako aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť," povedal predseda ZMOS Branislav Tréger.



Pred 20 rokmi začali mestá a obce spolupracovať pre spoločný výkon štátnej agendy. Spoločný obecný úrad obcí Bardejovského okresu sídli v Bardejove, svoje služby poskytuje 88 samosprávam, jednou je obec z okresu Vranov nad Topľou. Zamestnáva 14 ľudí a okrem preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje aj niektoré oblasti originálnych kompetencií.



"Hoci zabezpečujeme prenesený výkon štátnej správy, pre naše obce bolo výhodné, aby sme im zabezpečovali aj niektoré originálne kompetencie. Napríklad personalistiku, mzdy či účtovníctvo," hovorí predsedníčka spoločnej úradovne a starostka obce Richvald Zuzana Germanová a dodáva, že obce a mesto Bardejov ročne dofinancovávajú štátne kompetencie na úrovni viac ako 35 percent. "Je to spôsobené tým, že štát si u nás objednáva služby, za ktoré neplatí toľko, ako by mal," tvrdí Germanová.



"Sme obec s približne 300 obyvateľmi. Za 2400 eur ročne máme kompletný servis v rámci účtovníctva, miezd, životného prostredia aj stavebného úradu. Za peniaze, ktoré zaplatíme, máme naozaj dostatočný servis, a teda šetríme obecné peniaze," konkretizuje starosta obce Becherov Jozef Gmiterko.



ZMOS presadzuje v Pláne obnovy a odolnosti SR zriadenie centier zdieľaných služieb, keďže podľa jeho analýzy je preukázaným prínosom, ak z jedného bodu bude zabezpečovaný spoločný výkon niektorých originálnych kompetencií.



Na Slovensku pôsobí podľa ZMOS takmer 180 spoločných obecných úradov. Z jeho analýzy napríklad vyplýva, že v roku 2004 evidovali 43 základných samosprávnych pôsobností obcí v oblasti regionálneho školstva. "Legislatívnymi zmenami v rokoch 2004 až 2019 sa k 1. januáru 2021 tento počet zvýšil na 73, a to bez zvýšenia zdrojov financovania originálnych pôsobností," dodal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.