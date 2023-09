ZMOS začalo podpisovať s politickými stranami memorandá o spolupráci

Bratislava 7. septembra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo štvrtok začalo podpisovať s politickými stranami a hnutiami memorandá o spolupráci. Podľa združenia predstavujú obojstranný záväzok spolupráce na dosahovaní vytýčených priorít členských miest a obcí ZMOS, ale najmä budovanie vzájomného partnerstva spolupráce s pozitívnym vplyvom na každodenný život miest a obcí vo volebnom období 2023 až 2027. TASR o tom informovali z kancelárie ZMOS.



Podpísané už boli memorandá so stranami Hlas-SD a SaS. V piatok (8. 9.) je plánovaný podpis s hnutím Republika, KDH a SNS. V pondelok (11. 9.) by malo ZMOS uzatvoriť memorandum s Progresívnym Slovenskom a Sme rodina.



Memorandá sa týkajú 11 priorít ZMOS. "Nie všetky politické subjekty sa zaviazali k plneniu našich priorít v plnom znení a v plnom rozsahu," vysvetlil predseda združenia Jozef Božik. Ciele zahŕňajú oblasti, ako sú sociálna oblasť a zdravotníctvo, životné prostredie, stavebná agenda, regionálny rozvoj, ako aj samotné financovanie či definovanie miestnych územných samospráv.



Súčasťou memoranda sú aj samotné rámce na vykonávanie pôsobností a kompetencií miestnej územnej samosprávy ako dodržiavanie záväzkov Európskej charty miestnej územnej samosprávy, nastavenie legislatívnych pravidiel vlády SR, ako aj modernizácia miestnej územnej samosprávy.



Memorandá plánuje združenie zhodnotiť po ich podpise so všetkými politickými subjektami, ktoré boli prizvané k rokovaciemu stolu a prejavili záujem o obojstrannú spoluprácu pri presadzovaní priorít a potrieb miestnej územnej samosprávy do Programového vyhlásenia vlády SR 2023-2027.