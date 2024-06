ZMOS žiada o neprijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny

Bratislava 16. júna (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada poslancov Národnej rady (NR) Slovenskej republiky(SR) o neprijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá sa týka regulácie výrubu stromov v zastavanom území obce. Môže mať podľa nich dlhodobé negatívne dosahy na životné prostredie a kvalitu života. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.



"Je dôležité zachovať súčasnú úroveň ochrany stromov v mestách a obciach a zabezpečiť tak udržateľný a zdravý životný priestor pre súčasné aj budúce generácie," zdôraznila hovorkyňa. Novela podľa nej prinesie nárast výrubových aktivít bez kontroly. "Zvýšenie hranice obvodu stromov, ktoré môžu byť vyrúbané bez povolenia, spôsobí nárast výrubov stromov," upozornila.



Podľa ZMOS-u je potrebné zohľadniť pripomienky k novele zákona tak, aby sa súhlas na výrub drevín vyžadoval v zastavanom území obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 centimetrov meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do desiatich metrov štvorcových.



Novela má podľa envirorezortu zjednodušiť postupy pri výrube drevín. Po novom by sa nemal súhlas na výrub vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 metrov štvorcových. Súhlas má byť podľa návrhu potrebný v prípade, ak takáto drevina rastie na cintorínoch, v zastavanom území obce, voľne prístupných miestach pre verejnosť alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje či remízy. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) považuje zmeny za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom či škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Úpravou chce odstrániť zbytočné byrokratické zaťaženie aj nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe.