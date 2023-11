Bratislava 2. novembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada oddialenie optimalizácie siete nemocníc. Odôvodňuje to potrebou reformy siete záchrannej zdravotnej služby. Vo štvrtok to uviedol predseda ZMOS a primátor mesta Partizánske Jozef Božik.



"Keď sa v roku 2021 schválila optimalizácia, bolo povedané, že paralelne s ňou bude aj nová sieť záchraniek. (...) Toto sa neudialo," skonštatoval. Optimalizácia nemocničnej siete bez reformy siete záchraniek môže podľa neho ohroziť kvalitu a dostupnosť poskytovaných zdravotníckych služieb.



Božik zároveň zopakoval, že ZMOS odmieta rušenie piatich pôrodníc, súvisiace s optimalizáciou siete nemocníc. Nesúhlasí ani s plánovanými zmenami vo fungovaní detských ambulantných pohotovostí. Rešpektuje zrušenie tých bez prevádzkovateľa. Poukázal na to, že v ďalších fázach má skončiť 15 v súčasnosti fungujúcich pohotovostí. "Urobíme všetko preto, aby ambulantné pohotovosti pre deti, aj keď v skrátenom režime do 20.00 h, v týchto okresoch a regiónoch pokračovali ďalej," dodal.



ZMOS zároveň žiada vedenie rezortu zdravotníctva o zmenu komunikácie. "Chceme zdvorilo požiadať ministerku, aby oslovila ZMOS do pracovných skupín, kde členovia sekcie pre zdravotnícku politiku sú pripravení angažovať sa, chodiť na rokovania a byť informovaní o tom, čo rezort pripravuje," uviedol Božik s tým, že najlepšie poznajú situáciu v dotknutých územiach.



Posun optimalizácie siete nemocníc žiada aj Asociácia nemocníc Slovenska. Reforma podľa nej nie je pripravená na spustenie od začiatku roku 2024. Verí, že sa nájde dostatok politickej vôle a zákonom sa prijme jej odklad, v ideálnom prípade od 1. januára 2025. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po nástupe do funkcie deklarovala, že optimalizácii sa bude venovať prioritne.