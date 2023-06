VIDEO: ZMOS žiada posunúť zavedenie úpravy odpadu pred skládkovaním

Bratislava 14. júna (TASR) - Pre obce a mestá je jeden rok na zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred skládkovaním málo a je to tiež finančne náročné. V stredu to na tlačovej konferencii vyhlásili zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR žiadajú oddialiť termín účinnosti legislatívy až na rok 2027. Vyzývajú tiež na to, aby venovalo pozornosť stanoveniu stratégie, kam sa má odpadové hospodárstvo na Slovensku uberať.



"Na to, aby sme dokázali vybudovať jednotlivé linky, bude treba niekoľko stoviek miliónov eur. Súkromní dodávatelia, ale aj obce a mestá nie sú v stave zrealizovať projekty tak rýchlo," uviedol predseda ZMOS a primátor Partizánskeho Jozef Božik.



Ako podotkol, je potrebné s ministerstvom rokovať o realizácii mechanicko-biologickej úpravy odpadu i o potencionálnej podpore zo strany štátu. Náklady sú podľa jeho slov obrovské. Primátori a starostovia považujú taktiež za nevyhnutné, aby sa určilo stanovisko štátu k správe komunálneho odpadu po roku 2035.







"Napríklad, či sa pustíme cestou obehového hospodárstva. To znamená, že podporíme centrá cirkulárnej ekonomiky, ktoré sú síce druhým najhorším spôsobom riešenia komunálneho odpadu, ale lepším, než ho ukladať do zeme," priblížil primátor mesta Šaľa Jozef Belický.



Riešením by podľa neho mohli byť aj nové technológie a spôsoby spracovania komunálneho odpadu. Poukázal na podobnú situáciu, ktorá sa stala pred niekoľkými rokmi s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom. Aj v tomto prípade, ako tvrdí, musel byť termín oddelený, pretože chýbal strategický dokument a plán zo strany štátu v oblasti odpadového hospodárstva.



Slovensko zaviedlo povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku od 1. januára 2021. Následne sa účinnosť zákona posunula na začiatok budúceho roka. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti. K povinnosti má na envirorezorte vzniknúť pracovná skupina.