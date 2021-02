ZMOS žiada vládu, aby do testovania zaviedla zrozumiteľný systém

Bratislava 8. februára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva vládu SR, aby do testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 zaviedla zrozumiteľný systém manažovania. Nahradiť by mal dlhodobé suplovanie zdravotníckych úkonov. Podľa združenia sa samosprávy venujú čoraz viac tejto aktivite, ktorú vnímajú ako prevenciu zdravia a zamedzenie šírenia ochorenia, avšak na úkor ďalších svojich kompetencií.



Združenie poukazuje na to, že mestá a obce sa testovaniu venujú od minulého roka, niektoré z nich ho zabezpečovali minimálne päťkrát. Mnohé z nich však testovaniu, ktoré okrem prevencie vnímajú aj ako splnenie si byrokratickej povinnosti, venujú čoraz viac energie. Robia tak na úkor svojich kompetencií, rozvoja územia či realizácie investičných aktivít. "Združenie apeluje na vládu, aby zaviedla do testovania obyvateľov systém, ktorý bude udržateľný, v rukách zdravotníckeho personálu a zároveň bude garantovať dostupnosť možnosti testovania v celom území," konštatuje predseda ZMOS Branislav Tréger.



Podľa združenia je zrejmé, že testovanie na Slovensku sa tak skoro neskončí. Nejde však už o ad hoc iniciatívu, ale niečo, čo sa stáva súčasťou dlhodobej prevencie a verejných služieb. Aj z toho dôvodu by mala vláda SR nastaviť taký mechanizmus, v ktorom budú samosprávy vykonávať svoje kompetencie a zdravotníci svoje. "Zamieňanie kompetencií, či ich suplovanie, nie je na mieste," zdôrazňuje Tréger.



ZMOS zároveň podotýka, že odporúčanie vlády starostom a primátorom prostredníctvom jej uznesenia o zabezpečení možností testovania zobrali samosprávy veľmi zodpovedne. Združenie preto nerozumie, prečo je "dokázateľne ústretový prístup odmeňovaný kritikou a už aj vyhrážkami." Podľa združenia je nevyhnutné, aby štát a ústredné orgány štátnej správy prebrali zodpovednosť za výkon aj manažovanie testovania.