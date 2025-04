ZMOS:Deň nespravodlivo stíhaných je výzva na ochranu základných slobôd

Bratislava 14. apríla (TASR) - Deň nespravodlivo stíhaných je nielen spomienkou na historické obete útlaku, ale aj výzvou na aktívnu ochranu základných slobôd v súčasnosti. Uviedlo to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) s tým, že nedeľňajší pamätný deň je pre samosprávy dôležitý. Formujú totiž rešpekt k rôznorodosti, kultúre a náboženským slobodám ako neoddeliteľnej súčasti ľudskej dôstojnosti v demokratickej spoločnosti. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.



„ZMOS vníma odkaz tohto dňa nielen ako historickú reflexiu, ale aj ako príležitosť zdôrazniť význam ochrany slobôd, práv a princípov spravodlivosti v každej obci a meste,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik. Práve samosprávy podľa neho zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, ako sa tieto hodnoty premietajú do každodenného života. „Od ochrany zraniteľných skupín až po vytváranie priestoru pre dôstojný a rešpektujúci verejný diskurz,“ doplnil.



Od tajnej akcie Štátnej bezpečnosti, ktorou sa komunistická moc v bývalom Československu zamerala na likvidáciu mužských kláštorov a internáciu rehoľníkov, uplynulo 75 rokov. Akcia K, známa aj pod názvom Barbarská noc, sa uskutočnila v noci z 13. na 14. apríla 1950, keď príslušníci bezpečnostných orgánov vtrhli do 56 mužských kláštorov, rehoľných domov a farských úradov. Na Slovensku internovali počas tejto noci 881 rehoľníkov z 11 reholí. Akcia takéhoto rozsahu patrila k najrazantnejším nielen v Československu, ale v celej strednej Európe.