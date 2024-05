ZMOS:Nedostatok miest v ZŠ v Bratislavskom kraji môže skončiť kolapsom

Bratislava 26. mája (TASR) - Nedostatok miest v základných školách v Bratislavskom kraji (BSK) môže budúci rok skončiť kolapsom pre mestá aj okresné obce. Upozornilo na to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) po piatkovom (24. 5.) Dni združenia miest a obcí v Bratislavskom kraji. Situácia je podľa združenia vážna v mestskej časti Ružinov aj v Senci.



"Kľúčové problémy, ktoré sme preberali na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti a Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu a sú najzdôrazňovanejšie, sú predovšetkým hraničné kapacity, pokiaľ ide o základné školy a nepostačujúci objem peňazí na financovanie rozvoja a budovania nových škôl," ozrejmil predseda ZMOS Jozef Božik. Predstavitelia samospráv zároveň podotkli, že ambícia rezortu školstva umiestniť od budúceho školského roka ukrajinské deti do slovenských základných škôl problém s nedostatočnými kapacitami prehlbuje.



Starosta Ružinova a predseda Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy Martin Chren ozrejmil, že samosprávy majú v BSK rozpracovaných 12 projektov za 50 miliónov eur. "Dostupné zdroje financovania pre obce na základné školy v rozvinutejšom regióne, bratislavskom regióne, sú obmedzené a v nízkej alokácii v porovnaní s potrebou tohto regiónu," skonštatoval. V Senci hrozí, že budúci rok mesto vypovie zmluvy o školských obvodoch.



"Situácia, v ktorej sa nachádzajú naše mestá a obce, je znepokojujúca. Na jednej strane čelíme výraznému preľudneniu v mestských aglomeráciách, kde kapacity základných škôl už teraz nedokážu pokryť rastúci dopyt po vzdelaní pre naše deti. Na druhej strane máme regióny, ktoré sa vyľudňujú a kde sa školy zatvárajú z dôvodu nedostatku žiakov," skonštatoval ZMOS.



Božik apeluje na vládu a príslušné ministerstvá, aby urýchlene prijali opatrenia na riešenie tejto situácie. Podľa združenia je nevyhnutné adresne investovať alebo hľadať finančné možnosti do rozšírenia kapacít existujúcich škôl v preľudnených oblastiach a zároveň podporiť regionálne rozvojové programy, ktoré by zabránili ďalšiemu vyľudňovaniu vidieka. "Potrebujeme komplexné a systematické riešenia, ktoré budú reflektovať skutočné potreby našich občanov," dodal s tým, že ZMOS je pripravené s vládou spolupracovať.