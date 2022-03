ZMOS: Novela poslanca M. Fecka porušuje ústavu

Bratislava 22. marca (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) považuje návrh poslanca Národnej rady SR Martina Fecka (OĽANO), aby sa časť obce či mesta mohla odčleniť cez petíciu alebo referendum, za mimoriadne nevhodný. Predložená novela je podľa združenia v rozpore s Ústavou SR. Svoje výhrady k novele zákona o obecnom zriadení tlmočilo v liste poslancom parlamentu. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



"Požiadali sme poslankyne a poslancov parlamentu o to, aby dôkladne zvážili svoj hlas pri takto navrhovanej zmene zákona, ktorá je spôsobilá prispieť k triešteniu samospráv z triviálnych dôvodov a ktorá obchádza právo veľkej časti obyvateľov obcí a miest na podieľaní sa na veciach verejných, rovnako ako im zakazuje výkon ich hlasovacieho práva," priblížil predseda združenia Branislav Tréger.



Navrhované znenie zákona porušuje podľa združenia Ústavu SR. "Časť obyvateľov obce, o rozdelení ktorej sa má rozhodovať v miestnom referende, je vylúčená zo správy vecí verejných, v tomto prípade z možnosti realizácie priamej formy demokracie – miestneho referenda, ktoré sa ich bezprostredne dotýka ako obyvateľov," zdôvodnilo.



Zákon podľa ZMOS-u zavádza tiež "nepochopiteľnú matematiku" pri miestnych referendách, keď na vyhlásenie petície o rozdelení obce je potrebné zozbierať 70 percent podpisov oprávnených voličov odčleňovanej časti obce, ale už na samotné hlasovanie v miestnom referende stačí, aby sa zúčastnila aspoň polovica občanov odčleňovanej časti obce a súhlas vyjadrila aspoň nadpolovičná väčšina z nich. "Ide o absurdný precedens, keďže tak 'klasické' miestne referendum, ako i celoštátne referendá sú nastavené presne opačne, pretože práve referendum je tým nástrojom, ktorý je právne záväzný, a nie petícia pre zber podpisov," zdôraznil ZMOS.



Fecko v novele zákona o obecnom zriadení navrhuje, aby sa časť obce mohla odčleniť od obce aj v prípade, ak by 70 percent voličov časti podporilo petíciu či miestne referendum. Hovorí o prípadoch, keď obec pomerne veľkej rozlohy často sústredí finančné prostriedky najmä do rozvoja centra obce. Nová legislatíva by v prípade definitívneho schválenia mohla byť účinná od 1. júna.