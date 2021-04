ZMOS: Týždeň v samospráve sleduje 70% primátorov a starostov

Bratislava 23. apríla (TASR) – Spravodajský prehľad Týždeň v samospráve, ktorý Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje v spolupráci s TASR, sleduje 70 percent primátorov a starostov. Vyplýva to z prieskum, ktorým združenie zisťovalo, ako samosprávy vnímajú informovanie slovenských médií o témach komunálnej politiky a ktoré médiá považujú v tejto oblasti za relevantné.



"Spolupráca s TASR je jednou z aktivít, ktorými v ostatných rokoch kladieme dôraz na posilnenie informačných kanálov smerujúcich k zástupcom obcí a miest," upozornil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák. Poukázal i na to, že podľa prieskumu si svoje miesto v portfóliu informačných zdrojov získala aj diskusná relácia TASR.TV s názvom Samospráva tu a teraz. "Z prieskumu vyplýva, že ju sleduje 60,8 percenta primátorov a starostov. Spomínanú reláciu nesleduje a nepozná 15,1 percenta opýtaných a 20,2 percenta uviedlo, že ju nepoznajú. Celkovo 3,9 percenta opýtaných na otázku nevedelo odpovedať," priblížil.



ZMOS sa primátorov a starostov, ktorí sledujú reláciu zároveň pýtalo na témy, ktorým je podľa nich potrebné sa dôslednejšie venovať. Z prieskumu vyplýva, že komunálni lídri by chceli prostredníctvom relácie poznať príklady dobrej praxe, ekonomické témy, sociálnu oblasť, ale napríklad aj prezentáciu regionálnych Združení miest a obcí, ďalej, regionálnu kultúru, cestovný ruch a iné témy s nižšou prioritou.



Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v čase od 3. marca 2021 do 16. apríla 2021 na reprezentatívnej vzorke 517 samospráv. Z odpovedí vyplynulo, že samosprávne témy sa najviac objavujú vo vysielaní televízií a na webových portáloch.