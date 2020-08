ZMOS:V zákone o dotáciách by nemala chýbať podpora regionálnej kultúry

Bratislava 17. augusta (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada v rámci pripomienkového konania, aby nový zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR nevynechal z účelu dotácií ani miestnu a regionálnu kultúru a obnovu knižníc a knižničného fondu. Sú to dve zo štyroch zásadných pripomienok, ktoré ZMOS k návrhu zákona vzniesol.



"Združenie tiež žiada uskutočniť úpravu návrhu zákona tak, aby za oprávneného žiadateľa boli považované mestá, obce a ich združenia v zmysle zákona o obecnom zriadení. V zákona by mal byť tiež jasne špecifikovaný žiadateľ o dotáciu, čo bude garantovať jednoznačnosť a vďaka tomu sa bude predchádzať prípadným problémom v aplikačnej praxi," uviedol hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.



Podľa návrhu nového zákona, ktorý by mal nahradiť doterajší právny predpis, bude možné dotácie rezortu kultúry poskytnúť aj na znižovanie negatívnych dosahov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry. Z účelu dotácie v návrhu vypadli podpora miestnej a regionálnej kultúry a obnova knižníc a knižničného fondu. "Návrh upravuje niektoré doterajšie ustanovenia zákona vzhľadom na aplikačné problémy v súvislosti s poskytovaním dotácií, upravuje podmienky poskytovania dotácie, reflektuje tiež skúsenosti pri poskytovaní dotácií v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19," uviedlo MK v predkladacej správe.



Navrhovaná účinnosť nového zákona je od januára 2021. Pripomienkové konanie k návrhu trvá do 20. augusta.