Značka Herz prináša svojim zákazníkom 125 rokov skúseností

Bernolákovo 18. októbra (OTS) - Spoločnosť Herz oslavuje 125 rokov. Jej cesta začala v roku 1896 založením fabriky na výrobu armatúr vo Viedni a viedla až k vytvoreniu skupiny medzinárodne uznávaných spoločností v oblasti techniky budov. Bola popretkávaná mnohými míľnikmi, zmenami a výzvami, ktoré jej dali príležitosť učiť sa, rásť a stať sa lídrom.Možno práve s touto filozofioumalú spoločnosť. Spolu s 12 zamestnancami sa pustili s nadšením do výroby prvých ventilov. Podmienky, za akých prebiehala vtedy výroba si dnes už vieme len veľmi ťažko predstaviť. Armatúry sa vyrábali odlievaním do pieskovej formy. Odlievač mal na konci pracovnej zmeny „čiernu“ a pracovník s formami zase “pieskovú“ fazónu.Môžeme sa len domnievať, či pri výbere prvých zamestnancov nebola rozhodujúca ich fyzická kondícia.Až neskôr boli zavedené sústruhy s hnacími hriadeľmi. Vyzeralo to ako ovládanie marionetty. Hnací hriadeľ spolu s prevodovkou ovládal stroje pomocou kožených pásov, vedených ponad stroje. O potrebnú energiu pre tento proces sa postaral parný stroj.Uplynulo len 10 rokov a firma dávala prácu 300 zamestnancom.uzatváracie ventily, vodovodné, plynové aj parné armatúry, armatúry pre výčapné zariadenia, ale aj komponenty pre mosadzné lustre a svietidlá.Po páde habsburskej monarchie predajné trhy zanikli a „zvyšok Rakúska“ sa ocitol v hospodárskej kríze. Na rozdiel od výrobcov ako Kafowie, S. Lang a Pongratz & Bock so sídlom vo Viedni však spoločnosť ťažké vojnové a medzivojnové roky ustála.V 50. rokoch sa spoločnosť začala viac špecializovať na vykurovacie armatúry. Toto obdobie dokonale vystihoval známy slogan. Spoločnosť však postupne prekročila aj hranice vykurovania, aj hranice sloganu.Zaujímavou etapou diela pánov Gebauera a Lehrnera boli. Spoločnosť sa dostala na titulky v médiách. Prešla zásadnou premenou, na konci ktorej bolaV súlade s trendom tej doby sa zo zamestnancov stali akcionári. Kolektívna práca, brainstorming, rôzne skupinové experimenty a semináre formovali činnosť spoločnosti. Čas však ukázal, že táto forma podnikania ekonomický úspech nepriniesla. Rodina Lehrnerovcov musela po sedemdesiatich rokoch predať svoje akcie. Kormidlo prevzal jeden investor a zamestnanci-akcionári postupne dostali akcie späť.Nasledovali turbulentné roky.Zoskupenie troch partnerov, „nadšencov pre mosadz, kovové hobliny a emulzie“ na čele spredložili víťaznú ponuku aKonkurencia počítala s tým, že tak zásadné zmeny spoločnosti vyústia k jej úplnému zániku.Našťastie to bol omyl. Začiatkom 90 rokov obchodné aktivity spoločnosti HERZ postupne nabrali aj medzinárodný rozmer. Na ofenzívu trhu v západnej Európe neboli peniaze. Naopak vo východnej Európe po páde železnej opony sa dalo začať aj v malom. Sieť predajných spoločností rýchlo rástla. Prvým cieľom bolo Poľsko, krátko na to nasledovali pobočky vo vtedajšom Československu, Maďarsku a ďalších krajinách.Prvý výrobný závod kúpila spoločnosť o 10 rokov neskôr a v krátkom čase nasledovali ďalšie. Výsledkom tejto expanzie je 40 obchodných miest v 12 európskych krajinách. Všade tam majú zákazníci možnosť využívať tisíce HERZ produktov pre oblasť technických zariadení budov alebo stavebný priemysel. Vlastné výrobné závody a spoľahliví partneri pôsobiaci po celom svete prinášajú svojim zákazníkom produkty z dielne, ktoré súTento rok je pre našu spoločnosť jubilejný.Pri tej príležitosti chceme, pri ktorých výrobe kladiemeKontakt:Ing. Lenka Ďuricová, manažér HERZ, spol. s r. o.tel: 0905 457 492e-mail: lenka.duricova@herz.skweb: www.herz.sk