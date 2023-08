Znalci môžu byť už aj v odvetví všeobecného lekárstva

Bratislava 7. augusta (TASR) - Zoznam znaleckých odvetví sa od júna rozšíril. Znalci môžu byť po novom aj v odvetví všeobecného lekárstva, kybernetickej bezpečnosti, súdnolekárskej toxikológie, revízneho lekárstva či nukleárnej medicíny. Pre TASR to potvrdil Martin Ďurický z tlačového odboru Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Prvým znalcom v odbore všeobecné lekárstvo sa stala prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Poukázala na to, že dosiahnutie zápisu všeobecného lekárstva do zoznamu znaleckých odvetví trvalo 13 rokov a prišlo až po rozhodnutí ústavného súdu.



Vznikom nového odboru rezort spravodlivosti vyhovel pripomienke ministerstva zdravotníctva. Na margo kritiky SVLS ozrejmil, že vznik nového odboru sa odôvodňuje napríklad tým, že v praxi častejšie musia ustanoviť ad hoc znalca. "Ani navrhovatelia nevedeli predložiť rozhodnutia orgánov verejnej moci pojednávajúcich o ustanovení ad hoc znalca v odvetví všeobecné lekárstvo. Okrem toho bolo pomerne zložité vymedziť obsah odvetvia všeobecné lekárstvo tak, aby sa neprelínalo s existujúcimi odvetviami patriacimi pod odbor zdravotníctvo a farmácia," reagovalo MS.