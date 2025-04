Znalec: M.Černák netrpí a ani netrpel žiadnou vážnou duševnou chorobou

Piešťany 2. apríla (TASR) - Na doživotie odsúdený niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák netrpí a ani v minulosti netrpel žiadnou vážnou duševnou chorobou v zmysle psychózy. Počas konania o návrhu na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia to v stredu uviedol na súde v Piešťanoch znalec z odboru psychiatrie Ivan Dóci.



Znalec ozrejmil, že k tomuto záveru dospel na základe štúdia trestných spisov, iných znaleckých posudkov a aj na základe vlastného vyšetrenia, ktoré trvalo hodinu a pol. „Overoval som, či závery skorších znaleckých posudkov platia aj v súčasnosti,“ podotkol.



V rámci diagnostiky podľa vlastných slov kládol odsúdenému otázky, ktoré sa týkajú posúdenia prípadného výskytu vážnej duševnej choroby. Černák podľa neho nikdy nespáchal vážny trestný čin pod vplyvom psychózy. Doplnil, že posúdenie prípadnej inej poruchy osobnosti či pocitu viny patrí do rúk psychológa.



Znalec z odboru psychológie Michal Chovanec priblížil, že u odsúdeného nezistil psychopatológiu v zmysle porúch osobnosti. Z jeho slov ďalej vyplýva, že v prípade Černáka existuje vysoká pravdepodobnosť vedenia riadneho života. Znalec ďalej ozrejmil, že vo výkone trestu neboli zaznamenané porušenia väzenského poriadku a ani iné závažnejšie priestupky zo strany odsúdeného.



Na verejnom zasadnutí vypovedal aj znalec z odboru psychológie Karel Netík, navrhnutý obhajobou. Ani on nezistil žiadnu psychopatológiu, ktorá by ovplyvňovala schopnosť odsúdeného adaptovať sa. Ďalej poukázal na to, že ak by mal Černák zmiešanú poruchu osobnosti, tá by sa objavila vo výsledkoch realizovaných testov, čo sa nestalo. Prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava namietala nezaujatosť a nestrannosť znalca.



Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na vlaňajšom májovom verejnom zasadnutí žiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.



Verejné zasadnutie sa koná takmer po roku. Odročenie súviselo s potrebou vypracovania ďalších znaleckých posudkov z odboru psychológie a psychiatrie.



Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.