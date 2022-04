Znečistenie Slanej je viditeľné aj na slovensko-maďarských hraniciach

Na archívnej snímke zo 17. marca 2022 znečistená rieka Slaná nad obcou Gemerská Poloma, okres Rožňava. Foto: TASR - Milan Kapusta

Tornaľa/Rožňava 21. apríla (TASR) – Znečistenie rieky Slaná v dôsledku výtoku banských vôd zo železorudnej bane v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava je už viditeľné aj na slovensko-maďarských hraniciach. Pre TASR to potvrdil predseda Miestnej organizácie (MO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Tornaľa Ivan Skubenič.uviedol pre TASR Skubenič.Situácia sa v uplynulých týždňoch podľa rybárov nijako nezlepšila ani v okrese Rožňava. Hromadný úhyn rýb nezaznamenali, podľa Tibora Vargu z MO SRZ Rožňava to však v kalnej a znečistenej vode ani nie je možné spozorovať.uviedol pre TASR Varga s tým, že v rieke vyhynula i potrava pre ryby.Rožňavským rybárom sa podarilo zachrániť aspoň ryby z rybníka v bývalom mŕtvom ramene Slanej. Odlovom ich presunuli do iných rybníkov, ktoré nie sú napájané vodou zo znečistenej rieky. Návrat života v Slanej bude podľa Vargu aj v prípade okamžitého vyriešenia problému s výtokom banských vôd trvať niekoľko rokov." dodal Varga.Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody, ktorý robil Slovenský vodohospodársky podnik, v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. Znečistenie rieky Slaná nemá negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody.Situáciu na rieke Slaná rieši i Slovenská inšpekcia životného prostredia, podľa ktorej sa má na čistenie vytekajúcich znečistených vôd z bane do Slanej vybudovať technologická linka. Priestory bane v Nižnej Slanej v apríli preskúmala aj Banská záchranná služba s cieľom zistiť, či je vytekajúcu vodu možné presmerovať. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Odmietajú tvrdenia, že si nesplnili svoje povinnosti.