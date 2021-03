Znenie novely vysokoškolského zákona pripraví expertná skupina

Bratislava 17. marca (TASR) - Kvalitné znenie novely zákona o vysokých školách má pripraviť ešte pred jej predložením do medzirezortného pripomienkového konania expertná pracovná skupina. Ministerstvo školstva k jej vytvoreniu pristúpilo po rokovaniach s reprezentáciami vysokých škôl. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii na výzvu Ekonomickej univerzity v Bratislave na obnovenie konštruktívneho dialógu o vysokých školách.



"Veríme, že takouto konštruktívnou spoluprácou je možné postupne dosiahnuť spoločný cieľ, a tým je kvalitnejšie vysoké školstvo, ktoré zabezpečí študentom čo najlepšie vzdelanie," uviedlo ministerstvo.



Akademický senát, vedenie univerzity i jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave v stredajšom vyhlásení uviedli, že prísľub širokej diskusie k otázkam týkajúcich sa akademickej samosprávy, riadenia vysokých škôl, fungovania a financovania vysokých škôl zostal iba v deklaratívnej rovine. Zdôvodnenia v návrhoch cieľov legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách považujú za nedostatočné a založené na nepodložených tvrdeniach.



Návrh novely zákona o vysokých školách vyvolal nespokojnosť akademickej obce, viacero jej reprezentantov otvorene deklarovalo protest proti navrhovaným úpravám, ktorým vyčítajú najmä snahu o politický zásah do autonómneho fungovania vysokých škôl.