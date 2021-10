Zníženie platby za poistencov štátu je pre ZP Union nepochopiteľné

Bratislava 4. októbra (TASR) - V čase tretej vlny pandémie nového koronavírusu je pre zdravotnú poisťovňu (ZP) Union nepochopiteľné realizovať výrazné zníženie platieb za poistencov štátu smerujúcich do zdravotníctva. Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Ako priblížila, v súkromnej zdravotnej poisťovni veria, že sa ešte bude realizovať konštruktívny dialóg a príde k prehodnoteniu uvedeného rozhodnutia, aby tak "nakoniec zvíťazil zdravý rozum".



Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur na sumu 1,2 miliardy eur. Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) preto koncom septembra požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o viazanie rozpočtových prostriedkov v spomínanej sume. To kritizuje mimoparlamentný Hlas-SD, podľa ktorého tak vláda "hodila slovenské zdravotníctvo cez palubu". Vyzýval Lengvarského, aby to odmietol. Ten odkázal, že "vie, čo má robiť, čo sa týka ministerstva zdravotníctva".



Štát platí zdravotné poistenie napríklad za seniorov, deti, študentov, ženy na materskej či nezamestnaných.