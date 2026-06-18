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Znovuotvorené veľvyslanectvo SR v Etiópii povedie Rastislav Križan
Križan pôsobí v slovenskej diplomacii už vyše dve desaťročia a pred vyslaním do Etiópie viedol odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu MZVEZ SR.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Veľvyslanectvo SR v Etiópii s akreditáciou pre Džibutsko povedie kariérny diplomat Rastislav Križan. Nový veľvyslanec chce rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti hospodárstva a kontaktov medzi inštitúciami oboch krajín. Jeho cieľom je tiež posilňovať prítomnosť SR v Etiópii, ako aj vo vzťahu k Africkej únii (AÚ) a ďalším medzinárodným organizáciám pôsobiacim v regióne. TASR o tom v stredu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Križan pôsobí v slovenskej diplomacii už vyše dve desaťročia a pred vyslaním do Etiópie viedol odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu MZVEZ SR. Zastával viacero diplomatických pozícii v zahraničí vrátane zástupcu veľvyslanca na slovenských zastupiteľských úradoch v tureckej Ankare a iránskom Teheráne. Pôsobil tiež na Stálej misii SR pri Severoatlantickej aliancii (NATO) v Bruseli.
„Etiópia má na africkom kontinente mimoriadne významné postavenie. Ide o druhú najľudnatejšiu krajinu Afriky, ktorá je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík na kontinente a zároveň sídlom AÚ a viacerých dôležitých medzinárodných organizácií. Aktívna diplomatická prítomnosť Slovenska v Addis Abebe je preto dôležitá nielen pre rozvoj bilaterálnych vzťahov, ale aj pre posilňovanie našej spolupráce s africkými krajinami a medzinárodnými partnermi,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Aktívna prítomnosť Slovenska v hlavnom meste Etiópie má podľa Blanára význam aj z pohľadu presadzovania slovenských kandidatúr v medzinárodných organizáciách vrátane ambície vlády SR stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 – 2029.
Križan zdôraznil, že obe krajiny taktiež spája oblasť rozvojovej spolupráce, v ktorej patrí Etiópia medzi prioritné regióny slovenskej rozvojovej stratégie. Ako informoval, projekty realizované pod značkou SlovakAid sú zamerané predovšetkým na podporu miestnych komunít, zvyšovanie klimatickej odolnosti či budovanie kapacít vo vzdelávaní.
SR zriadila veľvyslanectvo v Addis Abebe v roku 2010, pričom jeho činnosť bola v roku 2022 pozastavená. Vláda SR rozhodla v roku 2025 o obnovení zastúpenia najskôr vo forme styčného úradu a následne o jeho povýšení na plnohodnotné veľvyslanectvo.
Križan pôsobí v slovenskej diplomacii už vyše dve desaťročia a pred vyslaním do Etiópie viedol odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu MZVEZ SR. Zastával viacero diplomatických pozícii v zahraničí vrátane zástupcu veľvyslanca na slovenských zastupiteľských úradoch v tureckej Ankare a iránskom Teheráne. Pôsobil tiež na Stálej misii SR pri Severoatlantickej aliancii (NATO) v Bruseli.
„Etiópia má na africkom kontinente mimoriadne významné postavenie. Ide o druhú najľudnatejšiu krajinu Afriky, ktorá je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík na kontinente a zároveň sídlom AÚ a viacerých dôležitých medzinárodných organizácií. Aktívna diplomatická prítomnosť Slovenska v Addis Abebe je preto dôležitá nielen pre rozvoj bilaterálnych vzťahov, ale aj pre posilňovanie našej spolupráce s africkými krajinami a medzinárodnými partnermi,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Aktívna prítomnosť Slovenska v hlavnom meste Etiópie má podľa Blanára význam aj z pohľadu presadzovania slovenských kandidatúr v medzinárodných organizáciách vrátane ambície vlády SR stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 – 2029.
Križan zdôraznil, že obe krajiny taktiež spája oblasť rozvojovej spolupráce, v ktorej patrí Etiópia medzi prioritné regióny slovenskej rozvojovej stratégie. Ako informoval, projekty realizované pod značkou SlovakAid sú zamerané predovšetkým na podporu miestnych komunít, zvyšovanie klimatickej odolnosti či budovanie kapacít vo vzdelávaní.
SR zriadila veľvyslanectvo v Addis Abebe v roku 2010, pričom jeho činnosť bola v roku 2022 pozastavená. Vláda SR rozhodla v roku 2025 o obnovení zastúpenia najskôr vo forme styčného úradu a následne o jeho povýšení na plnohodnotné veľvyslanectvo.