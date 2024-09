Zo šírenia poplašnej správy o bombovej hrozbe obvinili 23-ročného muža

Žilina 29. septembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil 23-ročného muža z okresu Martin zo zločinu šírenia poplašnej správy. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, obvinený muž v utorok 24. septembra zaslal do podniku Kia Slovakia výhražný e-mail o tom, že v jeho areáli sa nachádza bomba.



Po prijatí oznámenia boli na miesto okamžite vyslané policajné zložky, ktoré vykonali pyrotechnickú prehliadku celého objektu s negatívnym výsledkom. "Počas prehliadky bolo evakuovaných približne 1300 osôb. Zastavením výroby a postupným obnovením výrobných hál a ostatných priestorov vznikla podniku doposiaľ presne nezistená výška škody," priblížila Kocková.



Doplnila, že dôslednou operatívno-pátracou činnosťou príslušníkov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, v spolupráci s odborom počítačovej kriminality Prezídia Policajného zboru, bol odosielateľ výhražného e-mailu vypátraný a stotožnený.



"Na obvineného bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, pričom dňa 29. septembra bol sudcom Okresného súdu v Žiline vzatý do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody dva až osem rokov," dodala Kocková s tým, že na uvedenom prípade polícia naďalej intenzívne pracuje a ďalšie informácie poskytne, až keď to procesná situácia dovolí.