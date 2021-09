Zo Slovenska odlieta do teplejších krajín viac ako 150 druhov vtákov

Bratislava 9. septembra (TASR) - Na Slovensku pravidelne hniezdi asi 217 vtáčích druhov, na zimu odlieta viac ako 150. Aktuálne budú migrujúce vtáky zimovať južne od rovníka. V porovnaní s predošlými rokmi sa začala tohtoročná migrácia asi o dva týždne neskôr. Informovala o tom manažérka pre komunikáciu Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) Eva Horková.



"Stratégia putovania sa medzi druhmi líši. U trsteniarikov, muchárikov a strakošov najskôr odlietajú staré jedince, niekoľko dní po nich mláďatá. Naopak, spoločne, teda dospelé i mladé jedince, sa presúvajú sokoly kobcovité (červenonohé), aj v niekoľko stokusových kŕdľoch," priblížil Roman Slobodník z RPS.



Pre tohtoročné mláďatá je podľa ornitológa migrácia najnáročnejším obdobím ich života a veľa z nich cestu nezvládne. Napríklad pri spevavcoch prežije len 20 percent mláďat. "Zaúradovať môžu nedostatok potravy, nepriaznivé poveternostné podmienky, nezriedka sa stanú obeťami prekážok," poznamenal Slobodník. Dodáva, že vtáky najčastejšie uhynú po náraze do presklených plôch či po útoku mačkami. Zabiť ich môže aj elektrický prúd či náraz do vedenia.



Vtáky by sa mali na Slovensko vrátiť koncom februára či v marci, hlavná vlna návratu bude v druhej polovici apríla a v máji.