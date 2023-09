Zo Slovenska odlieta na zimu viac ako 150 vtáčích druhov

Bratislava 26. septembra (TASR) - Spomedzi asi 217 vtáčích druhov, ktoré na Slovensku hniezdia, odlieta na zimu viac ako 150. Migrácia na trase Európa-Afrika sa týka viac ako dvoch miliárd vtákov. Jesenná migrácia je oproti jarnej zhruba o tretinu pomalšia. Vrchol migrácie predpokladajú ornitológovia v októbri. TASR o tom informovala mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).



Časť druhov už dosiahlo africké pobrežie. Ide o tie, ktoré letia najďalej a zároveň nemigrujú až tak rýchlo. Sú to trsteniariky spevavé, sedmohlásky, včeláriky či mucháriky, dážďovníky, kukučky a z väčších druhov napríklad bociany. "Vtáky sa na zimoviská neponáhľajú. Naopak, využívajú viacero zastávok na doplnenie energie či oddych. Mnoho z nich cez deň oddychuje či spí v tieni a na migráciu sa vydávajú radšej v noci," priblížil Roman Slobodník z RPS. Medzi výnimočné tak podľa neho patria prelety kŕdľa lastovičiek či bocianov počas dňa.



V aktuálnej sezóne je silná migrácia sýkoriek, najmä uhliarok či belasých, ktorá sa rozbehla už v auguste. Tieto druhy zvyčajne začínajú migrovať v októbri či novembri a známe sú najmä prelety mladých vtákov, opísal Slobodník. "Aktuálne migrujú aj cez naše územie vo veľkých kŕdľoch dospelé i mladé sýkorky, ktoré sú pôvodom z Pobaltia či Škandinávie. Podobne to platí aj pre čížiky či krivonosy," poznamenal.



Ornitológ zároveň poukázal, že v roku 1950 bol odhad počtu migrujúcich vtákov v jesennom období dvojnásobný. Na zastavenie poklesu je preto podľa neho potrebné ponechať v záhradke na strome niekoľko jabĺk či hrozna. Možno tiež nechať niekoľko štvorcových metrov zarásť burinou, ktorá bude v zime pre vtáky krmivom, alebo možno zasadiť pôvodné druhy drevín napríklad obnovením aleje.



Prvé vtáky sa podľa RPS vrátia koncom februára či v marci. Hlavná vlna návratu operencov spadá do druhej polovice apríla a v máji.