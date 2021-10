Zo soboty na nedeľu sa mení čas, ovplyvní to jazdu dvoch vlakov

Bratislava 30. októbra (TASR) – V noci zo soboty na nedeľu (31. 10.) sa hodiny o tretej hodine ráno posunú o jednu hodinu dozadu. Zmena letného času (LČ) na stredoeurópsky (SEČ) ovplyvní jazdu dvoch nočných diaľkových vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Tie zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach a v jazde budú pokračovať po hodine. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Ide o rýchlik, ktorý vychádza z Humenného o 21.54 h, v Košiciach má byť o 23.45 h a do Bratislavy by mal doraziť o 5.49 h. Vlak má príchod do Ružomberka o 2.05 h LČ a odchod o 2.06 h SEČ. Týka sa to aj rýchlika s odchodom z Bratislavy o 22.53 h, do Košíc má prísť o 5.01 h a do Humenného o 6.33 h. Tento vlak má príchod do Kraľovian o 2.07 h LČ, odchod o 2.09 h SEČ.



"Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, pôjdu už podľa SEČ," priblížil Kováč.