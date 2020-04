Zväz obchodu privítal informáciu vlády o úprave režimu pre seniorov

Bratislava 21. apríla (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR pondelňajšiu (20. 4.) informáciu vlády o úprave otváracích hodín pre seniorov víta. Uviedol to pre TASR Martin Katriak, prezident ZO SR v reakcii na pondelňajší brífing premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), že od 22. apríla sa upravia otváracie hodiny pre seniorov, a to na pracovné dni od 9.00 do 11.00 h. Doteraz boli obchody pre seniorov otvorené v pracovné dni a v sobotu od 9.00 do 12.00 h.



"Pondelňajšiu informáciu o pláne úpravy režimu pre seniorov sme jednoznačne privítali, keďže autority vyhoveli viacerým návrhom a podnetom obchodníkov, až na náš návrh posunúť hodiny vyhradené pre seniorov na ešte skorší čas," spresnil Katriak.



Niektoré plány vlády podľa Katriaka však zostali nie celkom jasné alebo nedopovedané. "A preto očakávame konečné oficiálne rozhodnutie, a to opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Obrátilo sa na nás už niekoľko desiatok obchodníkov, podnikateľov, aj príslušníkov širšej verejnosti so žiadosťou o vysvetlenie. Radíme im trpezlivo vyčkať na oficiálne opatrenie ÚVZ," dodal Katriak.



Matovič 20. apríla po stretnutí s konzíliom odborníkov informoval, že otváracie hodiny v obchodných prevádzkach vyhradené pre seniorov sa upravia. Po novom majú mať vyhradené hodiny od 9.00 do 11.00 h, a to iba v pracovných dňoch.