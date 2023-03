Zo stredoškolákov sa vďaka projektu MiniErasmus stali vysokoškoláci

Bratislava 27. marca (TASR) - Tri stovky stredoškolákov si v týchto dňoch skúšajú, aké je to byť vysokoškolákom. Občianske združenie Budúca Generácia Európy organizuje do 29. marca v Bratislave projekt MiniErasmus, ktorý sa zameriava na podporu vzdelávania a pracovnej mobility žiakov stredných škôl na Slovensku. TASR o tom informovali z občianskeho združenia.



Tento ročník sa realizuje v spolupráci s fakultami Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave a zúčastňuje sa na ňom 300 žiakov z celého Slovenska. "Cieľom MiniErasmu je poskytnúť žiakom možnosť okúsenia vysokoškolského života na necelý týždeň. Pomôže im to rozhodnúť sa, či sa dotyčná vysoká škola stane ich alma mater," uviedli organizátori projektu.



Žiaci sa zúčastnia na skutočných prednáškach na fakulte, ktorú si v projekte vybrali. Význam témy výberu vysokej školy prišiel podporiť i dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger. Štúdium v zahraničí žiakom odporučil, ale požiadal ich, aby sa vrátili domov. Pre stredoškolákov sú pripravené aj viaceré diskusie či návšteva partnerských firiem.