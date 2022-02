Zo súdnej mapy ide do 2. čítania iba návrh o okresných súdoch

Bratislava 17. februára (TASR) - Do druhého čítania ide zo štyroch návrhov v rámci súdnej mapy len jeden z nich týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Zvyšné tri nenašli vo štvrtkovom hlasovaní medzi poslancami Národnej rady (NR) SR dostatočnú podporu.



V druhom čítaní tak majú poslanci rokovať o vládnom návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov. Hovorí o tom, že v praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. Z niektorých sídelných súdov by sa mali stať pracoviská. Návrh predpokladá aj zrušenie okresných súdov v Partizánskom, Skalici, Bánovciach nad Bebravou a Kežmarku. Agenda obchodného registra by sa mala koncentrovať na žilinský okresný súd.



Ešte dopoludnia neprešiel o jeden hlas návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov. Zmeny na týchto súdoch by sa nateraz nemali diať. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková navrhovala, aby ich sídlom bola po novom Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zo zvyšných piatich krajských súdov mali zostať pracoviská.



Do druhého čítania neprešiel v podvečernom hlasovaní návrh o zriadení Mestského súdu Bratislava ani návrh o zriadení Mestského súdu Košice.



Ministerka odôvodňovala potrebu reformy dosiahnutím špecializácie sudcov, zväčšenie obvodov má podľa nej zabezpečiť väčší priestor na realizáciu kritéria náhodného výberu sudcu. "Nové súdne obvody sú navyše navrhované aj na základe prirodzených spádových a kultúrnych regiónov a identít. Od novej súdnej mapy možno očakávať nielen zrýchlenie súdneho konania a funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov, ale aj zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí," uviedol rezort spravodlivosti v dôvodovej správe návrhu.



Návrhy podporili v hlasovaní poslanci za SaS a OĽANO s výnimkou Györgya Gyimesiho, ktorý sa pri troch zdržal a podporil len návrh o okresných súdoch. Pri troch neschválených návrhoch boli proti poslanci za Sme rodina. Viacerí z nich podporili len návrh o okresných súdoch. Pri všetkých návrhoch boli proti opoziční poslanci. Poslankyne zo Za ľudí Miriam Šuteková a Alexandra Pivková sa zdržali pri všetkých návrhoch. Ich kolegovia Juraj Šeliga a Jana Žitňanská podporili návrhy o krajských a okresných súdoch, no pri zriadení mestských súdov sa zdržali.