TASR bude mať na zimnej olympiáde štyroch reportérov

Bratislava 27. januára (TASR) - Tlačová agentúra SR (TASR) vysiela do dejiska zimnej olympiády štyroch svojich reportérov. Je to rovnaký počet ako pred štyrmi rokmi v Pjongčangu, opäť v štruktúre hokejového tímu plus výrazných odvetví alpského lyžovania a biatlonu, ktoré sa rozprestierajú v celom súťažnom intervale hier. Dianie na ZOH budú pokrývať ostrieľaní redaktori Michal Tegza a Michal Runák, za fotoreportérov Martin Baumann a Jaroslav Novák. Všetci sa chystajú na let do Pekingu v sobotu 29. januára.



Obrazová redakcia má ambíciu zachytiť v dejisku všetkých slovenských športovcov. "Na takýchto podujatiach však býva všetko nevyspytateľné a preto ak sa nepodarí nafototiť športovcov v súťažnej akcii, tak sa im budeme venovať v tréningoch. Vydávajúci redaktori budú podľa harmonogramu vydávať fotografie aj v noci keď pôjde o kľúčové preteky ako lyžovanie, biatlon a podobne. Výroba videí bude obmedzená, akonáhle však bude možnosť nejaké vyprodukovať, tak sa o to pokúsia a doručia do videoservisu. Ich práca bude v znamení pandémie a mnohých opatrení a preto budú mať svoje pôsobenie komplikované," povedal Michal Svítok, vedúci Obrazovej redakcie TASR.



Vyslaní píšuci reportéri TASR idú mapovať dianie tak, aby aj v prípade kolízií dôležitých termínov z hľadiska slovenskej výpravy stihli pokryť živým spravodajstvom všetko podstatné. "Predbežne sa javí iba jedna termínová kolízia ťažiskových akcií, bude sa riešiť operatívne podľa okolností postupov do druhej fázy pretekov. Reagovať sa bude aj na prípadné play off ťaženie hokejistov, či poveternostné rošády snehových súťaží. Úloha vyslaných reportérov ako vždy spočíva predovšetkým v živom nadstavbovom spravodajstve fíčrového a topkového charakteru a vo vzájomnej podpore s redakčnou mašinériou v Bratislave. Samozrejme za štandardných okolností, ak do procesu nezasiahnu neželané pandemické faktory," zdôraznil Peter Horváth, vedúci Športovej redakcie TASR.



ŠR TASR bude počnúc 5. februárom a končiac 20. februárom poskytovať servis v troch zmenách od cca 3.00 do cca 23.00. Všetky medailové rozhodnutia pôjdu cez BRIEF-ovú spravodajskú líniu do rozširovanej správy, takisto iné zásadné udalosti ohľadom slovenských súťažiacich. V prípade postupu slovenských hokejistov do vyraďovacej fázy sa reportážne vlákno bude rozvíjať z FLEŠu, takisto medailové udalosti výpravy. Slovný servis obohatia aktuality a zaujímavosti rôzneho druhu, tiež (polo)autorské materiály, ktoré vzniknú z rôznych okolností priebehu hier.



V priebehu štvrtka 27. januára ŠR TASR vydá sériu zaujímavých a užitočných textovo-štatistických informácií v sérii ZOH2022-téma. V rámci nej odznejú aj texty definujúce reálie všetkých súťažných odvetví blížiacej sa zimnej olympiády.