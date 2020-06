ZOJ: Efektívne previerky sudcov sú nutné

Bratislava 21. júna (TASR) – Združenie za otvorenú justíciu (ZOJ) chápe potrebu efektívneho preverovania sudcov aj v kontexte udalostí posledných mesiacov. Zároveň však upozorňuje na možnú zneužiteľnosť, ak bude Súdna rada pri preverovaní vychádzať exkluzívne z informácií, ktoré jej poskytnú výkonné orgány moci. TASR o tom informovali hovorcovia ZOJ Katarína Javorčíková a Dušan Čimo vo svojom stanovisku k programovému vyhláseniu vlády.



„Efektívne preverovanie majetkových priznaní sudcov so skutočnou výpovednou hodnotou je náročný proces, ktorý si vyžaduje dôveryhodné a dostatočné podklady z dôveryhodných zdrojov,“ myslia si sudcovia zo ZOJ. Takéto efektívne previerky si vyžadujú podľa nich čas a náročné pracovné nasadenie tých členov Súdnej rady, ktorí budú túto kompetenciu reálne vykonávať.



Sudcovia zároveň považujú za kľúčové, aby sa vláda vysporiadala pri previerkach s nálezom Ústavného súdu, ktorý v roku 2019 konštatoval, že bolo plošné preverovanie sudcov z obdobia druhej vlády Roberta Fica protiústavné. Súdna rada tak do budúcna musí vzhľadom na nález posudzovať, či existujú všetky predpoklady sudcovskej spôsobilosti u konkrétnych osôb. Ak Súdna rada napokon bude vychádzať exkluzívne z informácií, ktoré jej poskytnú orgány výkonnej moci, tak by jej mali byť dané zákonné záruky, že nebude proces získavania týchto informácií zneužiteľný v neprospech dotknutých sudcov alebo kandidátov na funkcie sudcov.



Členovia ZOJ sú si tiež vedomí, že nedávne zistenia médií a polície o sudcoch podozrivých z trestnej činnosti, odôvodňujú potrebu skúmať majetok aj vo vlastníctve často dospelých detí sudcov. S tým sa zhoduje aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá v máji pre TASR uviedla, že treba mať možnosti skúmania majetku rodinných príslušníkov sudcov. „Nemalo by ísť však o plošné preverovanie rodinných príslušníkov všetkých sudcov, ale len ak sú podozrenia u konkrétnych sudcov z nelegálne získaného majetku tak, aby nebolo narušené ústavou garantované právo na ochranu súkromia a pokojného užívania majetku rodinných príslušníkov sudcov,“ reagujú členovia ZOJ.



Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) sa vo svojom programe zaviazala, že zavedie povinnosť pre Súdnu radu, ktorá v novom zložení vykoná previerky majetkových pomerov všetkých sudcov, vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov. Súdna rada má podľa vládneho programu vykonať aj previerky všeobecnej spoľahlivosti u sudcov, ktorých nadobudnutie majetku vyvoláva dôvodne pochybnosti o legálnosti tohto nadobudnutia.