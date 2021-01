Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazáka

Bratislava 14. januára (TASR) – Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) nesúhlasí s kritikou na adresu predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka, ani so záverom, že nemá dôveru sudcov. Reagovala tak na otvorený list sudcov SR, v ktorom vyjadrili tiež nesúhlas s novou súdnou mapou. TASR o tom informovala hovorkyňa ZOJ Katarína Javorčíková.píše sa v stanovisku ZOJ. List podpísalo 320 sudcov, pričom 112 nepodporilo vyjadrenie k Mazákovi.Iniciatíva pripomenula, že Mazák je vo funkcii necelých desať mesiacov. Za tento krátky čas podľa nich zvládol náročnú riadiacu prácu a podstatnou mierou prispel k vzniku viacerých dôležitých koncepčných materiálov v prospech riadneho chodu súdnictva. Prípadné dôvody na kritiku by sa mali podľa ZOJ primárne riešiť na súdnej rade.V súvislosti s novou súdnou mapou vníma ZOJ ako dobrý krok reakciu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), ktorá predĺžila pripomienkovanie návrhu do konca februára,. Vyjadrenie názorov na všetko, čo súvisí so súdnictvom, považuje ZOJ za legitímne právo sudcov.Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou. Navrhujú preto predmetný návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov stiahnuť z legislatívneho procesu a pripraviť zmenu súdnej mapy za účasti sudcov a odbornej diskusie. V liste tiež vyjadrili výrazne znepokojenie nad tým, ako predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vykonáva svoju funkciu. Konštatovali, že za takéhoto stavu nemá a ani nemôže mať ich dôveru.