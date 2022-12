ZOJ: Ochrana ľudských práv je v súčasnosti obzvlášť kľúčová a významná

Bratislava 10. decembra (TASR) - Ochrana ľudských práv je v súčasnosti po tom, ako sa po 70 rokoch vrátila vojna do Európy, obzvlášť kľúčová a významná. Pripomína to združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ) pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý pripadá na 10. decembra. Stanovisko združenia podporili minister spravodlivosti Viliam Karas, predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď.



"Do popredia sa dostáva ochrana základných práv každého človeka na život, slobodu a osobnú bezpečnosť, ktoré nové povojnové generácie v Európe doposiaľ vnímali ako samozrejmosť. Osobitnú dôležitosť nadobúda aj zabezpečenie práva každého na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie," uviedlo ZOJ.



V súčasnom politicky aj ekonomicky zložitom období by podľa ZOJ mali polícia, prokuratúra, súdy a verejný ochranca práv venovať pozornosť všetkým formám porušovania ľudských práv. "Kľúčovou úlohou orgánov zodpovedných za riadenie a stav súdnictva, a súdov samotných, je v týchto podmienkach poskytnúť účinnú a včasnú súdnu ochranu ústavných práv a slobôd všetkým občanom žijúcim na území SR," poukázalo združenie. Tvrdí, že nezastupiteľnú úlohu pri presadzovaní a ochrane ľudských práv majú súdy a všetky inštitúcie podieľajúce sa na výkone súdnej moci.



Tohtoročný medzinárodný deň má podľa Mazáka osobitný, tragický kontext a význam. "V tomto roku sa časť ľudstva vrátila k agresívnej a nespravodlivej vojne. Vojna je živnou pôdou pre porušovanie základných (ľudských) práv a slobôd v masívnom a ťažko predstaviteľnom rozsahu," povedal. Karas sa v plnom rozsahu stotožňuje s vyhlásením ZOJ.



Vedenie NSS SR si je plne vedomé povinnosti správnych súdov na Slovensku, a teda aj najvyššej súdnej inštancie správneho súdnictva, chrániť subjektívne práva vo verejnoprávnych vzťahoch. "Osobitne sa to týka základných ľudských práv a slobôd garantovaných Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách," skonštatoval Naď.