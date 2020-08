ZOJ vyzýva Kolíkovú upraviť legislatívny proces dôležitosti reformy

Bratislava 8. augusta (TASR) - Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyzýva ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby pri reformách v justícii prispôsobila legislatívny proces dôležitosti pripravovaných zmien, aby jeho výsledkom mohol byť čo najväčší konsenzus návrhov všetkých relevantných subjektov. Má tak urobiť v záujme efektívnej, implementovateľnej a účinnej reformy. ZOJ tak reaguje na reformu justície, ktorá má zmeniť aj Ústavný súd (ÚS) SR.



"Je to predovšetkým nesprávny legislatívny postup, aby sa v jednom legislatívnom procese naraz menila ústava a aj jej vykonávacie zákony. Štandardný postup v súlade so zákonom o tvorbe právnych predpisov a zbierke zákonov by mal byť taký, aby sa najprv zmenilo znenie ústavy ako základného zákona štátu a až následne jej vykonávacie zákony tak, aby tvorili jeden vyvážený a súladný celok," argumentuje ZOJ.



Podotkla, že subjektom oprávneným na pripomienkovanie boli návrhy noviel doručené v priebehu júla, pričom lehota na podanie pripomienok vypršala 31. júla. Hovorí o extrémne krátkom čase na pripomienkovanie pri takýchto zásadných a rozsiahlych novelách, ktoré majú zmeniť sústavu súdov, konanie pred ÚS, kreovanie a kompetencie Súdnej rady SR, a zasahujú vo viacerých smeroch aj do statusu sudcov.



Upozorňuje, že znemožnením dostatočnej prípravy na pripomienkovanie a bez odbornej diskusie vzniká riziko prijatia nekvalitných a v praxi ťažko vykonateľných justičných zákonov. Ďalej pripomína, že zmeny ako celok nemusia byť navzájom súladné a môžu oslabiť súdnu moc i sťažiť jej fungovanie.



ZOJ tvrdí, že v predstavených návrhoch sú viaceré veci nejasné a nedostatočne precizované, napríklad ustanovenia o dohľade a kompetencii Súdnej rady SR. Problém vidí aj v ťažko realizovateľných ustanoveniach za navrhovaného právneho nastavenia. Ako príklad uvádza kompetencie súdnej rady konať vo veciach majetkových pomerov sudcov a overovať, či sudcovia spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti.



Tvrdí, že nezávislosť súdnej moci oproti zákonodarnej neprimerane oslabuje vypustenie rozhodovacej imunity sudcov z ústavy, pričom poslanci Národnej rady SR majú funkčnú imunitu zachovanú. Protiústavný charakter môže mať podľa ZOJ zas teritoriálna voľba členov súdnej rady sudcami, ak budú volebné obvody tvoriť obvody súčasných krajských súdov s výrazne rozdielnymi počtami voličov. Dodala, že sociálne zabezpečenie sudcov zas môže oslabovať odobratie príplatku k ich nemocenskému poisteniu.



"V prechodných ustanoveniach sú navyše stanovené nereálne dátumy na realizáciu pripravovaných zmien za splnenia všetkých zákonných podmienok stanovených novelami, napríklad dátum 15. september 2020, keď novely ešte nemôžu ani nadobudnúť platnosť," podotkla ZOJ.



Súčasťou reformy ministerky spravodlivosti je tiež reforma zloženia ústavného súdu, Súdnej rady SR, zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Reforma má mať podobu aj ústavného zákona. Kolíková hovorí o kľúčovej zmene pre ústavu, ktorá má znamenať reformu dôležitých justičných inštitúcií.