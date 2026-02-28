Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZOMREL 42-ROČNÝ TURISTA: Pod Chatou Kosodrevina upadol do bezvedomia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Záchranári HZS po príchode k pacientovi pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii.

Autor TASR
Brezno 28. februára (TASR) - Pod Chatou Kosodrevina v Nízkych Tatrách zomrel 42-ročný Slovák. Upadol do bezvedomia a aj napriek pomoci záchranárov sa ho nepodarilo oživiť. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej oficiálnej webstránke.

Spresnila, že muž v piatok (27. 2.) večer vystupoval skialpinistickou trasou zo Srdiečka na Kosodrevinu. Záchranári prijali žiadosť o pomoc a na mieste sa začala laická kardiopulmonálna resuscitácia s asistenciou tiesňovej linky na čísle 155. Medzitým už na miesto smerovali horskí záchranári slúžiaci v Bystrej. Resuscitácia pokračovala aj s pomocou automatického externého defibrilátora.

Záchranári HZS po príchode k pacientovi pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii. Na miesto zároveň smerovala na snežnom skútri ďalšia skupina horských záchranárov spolu s lekárom. „Napriek snahe všetkých sa však u muža nepodarilo obnoviť vitálne funkcie,“ zdôraznila HZS.

.

