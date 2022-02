Zomrel architekt I. Skoček, projektoval napríklad Istropolis

Profil zosnulého architekta Iľju Skočka staršieho

Iľja Skoček starší sa narodil 12. júna 1930. V rokoch 1948 – 1952 absolvoval štúdium na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva na Slovenskej vysokej škole technickej. Po roku praxe v Stavoprojekte (1952 - 1953) študoval v rokoch 1953 – 1956 na Špeciálnej škole architektúry Akadémie výtvarných umení v Prahe.



Po skončení tohto štúdia pracoval naďalej v Stavoprojekte – od roku 1956 až do roku 1968. Ďalšie roky (1968 – 1970) pôsobil ako vedúci ateliéru v Združení projektových ateliérov pri Zväze slovenských architektov, a tiež v Projektovom ústave spoločenských stavieb (1970 – 1973).



Potom pracoval v Štátnom projektovom a typizačnom ústave (1973 – 1989). V rokoch 1977 – 1982 bol členom predsedníctva Zväzu slovenských architektov (ZSA). Niekoľko rokov (1981 – 1984) strávil v Alžíri, hlavnom meste Alžírska.



V neskoršom období, v rokoch 1989 – 1992, pôsobil v Ateliéri A70 a v Ateliéri S&S (1992 – 2006). Na viacerých projektoch spolupracoval so svojimi rovesníkmi Ferdinandom Končekom a Ľubomírom Titlom.



Je autorom známych stavieb ako napríklad Hotel Sorea (predtým Dom kultúrnej rekreácie) v Bratislave – projekt vznikol v roku 1960, hotel bol dokončený o šesť rokov neskôr. Vytvoril Študentský domov Jura Hronca, takisto v hlavnom meste (1960, výstavba 1961 – 1967).



V širšom kolektíve (vrátane Ľubomíra Titla, Ferdinanda Končeka, Ferdinanda Milučkého a ďalších) projektoval Urbanistický koncept mesta pre 60.000 obyvateľov – na jeho základe vznikli v 60. rokoch 20. storočia bratislavské sídliská Štrkovec a Ružová dolina, projekt získal cenu Dušana Jurkoviča. Podobne sa Iľja Skoček st. podieľal koncom 60. rokov aj na návrhu sídliska Dúbravka. V tatranskom prostredí je jeho dielom zotavovňa (dnes hotel) Máj v Liptovskom Jáne a hotel Baník na Štrbskom Plese (dnes Hotel Sorea Trigan).



Spolu s Končekom a Titlom projektoval aj Dom odborov Istropolis (v minulosti Dom Revolučného odborového hnutia) v Bratislave na Trnavskom mýte, ktorý developer v súčasnosti rozoberá.



"Spolu so svojimi domami odchádza generácia architektov, ktorá budovala moderné Slovensko. Iľja Skoček patril medzi nich, vzdelaných a tvorivých ľudí, ktorí formovali náš životný priestor, aktérov heroickej generácie 60. a 70. rokov 20. storočia," uviedla vo svojom vyhlásení Slovenská národná galéria (SNG), ktorá TASR informovala o úmrtí architekta. SNG tiež pripomenula, že Iľja Skoček vždy stál na strane architektúry a tvorivej práce, bez ohľadu na aktuálnu politickú situáciu.



Iľja Skoček starší bol viacnásobným laureátom Ceny Dušana Jurkoviča, dva razy získal Cenu Cypriána Majerníka a bol tiež laureátom Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo (spolu s kolegami Končekom a Titlom).



Mal šesť detí, tri išli v jeho stopách a venujú sa architektúre. Iľja Skoček mladší je predsedom Slovenskej komory architektov.

