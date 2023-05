Zomrel bývalý veľvyslanec SR v Spojenom kráľovstve J. Vilikovský

Bratislava 7. mája (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel v piatok (5. 5.) bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve Ján Vilikovský. TASR to potvrdila jeho manželka.



Ján Vilikovský bol aj vysokoškolský pedagóg a prekladateľ. V Spojenom kráľovstve pôsobil ako prvý veľvyslanec Slovenskej republiky v rokoch 1993 až 1996.







Profil prekladateľa, pedagóga a diplomata Jána Vilikovského





Ján Vilikovský sa narodil 13. júla 1937 v Palúdzke, ktorá je dnes mestskou časťou Liptovského Mikuláša. Študoval angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a na Univerzite Karlovej v Prahe.



Po štúdiu najskôr pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, neskôr ako šéfredaktor a riaditeľ vydavateľstva Tatran. V rokoch 1993 - 1996 pôsobil ako veľvyslanec SR v Spojenom kráľovstve.



Po návrate na Slovensko viedol Literárne informačné centrum a potom sa stal docentom a neskôr aj dekanom na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobil do roku 2007.



Do slovenčiny preložil mnohé z najvýznamnejších diel prevažne americkej literatúry od autorov ako Norman Mailer, William Faulkner, Ernest Hemingway či Francis Scott Fitzgerald.



V roku 1984 mu vyšlo literárnovedecké dielo Preklad ako tvorba a v roku 2006 zostavil zborník Preklad a tlmočenie. V publikácii Shakespeare u nás, ktorá mu vyšla v roku 2014, zase sledoval, ako slovenská kultúra reagovala na tohto jedinečného anglického dramatika.



Ján Vilikovský bol považovaný za jedného z najvýznamnejších slovenských prekladateľov po anglicky písanej literatúry. Dostal napríklad Cenu Mateja Bela za rok 2014 za dielo Shakespeare u nás. Za celoživotné dielo získal v roku 2016 Cenu Blahoslava Hečka.



Jeho brat bol významný slovenský spisovateľ Pavel Vilikovský.