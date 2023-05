Zomrel emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč

Svätá omša pri príležitosti životného jubilea kardinála Jozefa Tomka (vpravo) a arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča (vľavo) v Dóme sv. Alžbety v Košiciach 1. marca 2014. Foto: TASR/František Iván

Profil zosnulého emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča

Alojz Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v Ohradzanoch v okrese Humenné. Jeho otec bol starosta. Už v detstve sa chcel stať kňazom a slúžil omše pre svojich súrodencov. Pevne sa rozhodol vydať sa týmto smerom na prahu dospelosti.



Základnú školu vychodil v rodisku a gymnázium absolvoval v Humennom. Dva roky študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, potom do roku 1961 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1961, v tom istom roku dostal prvé kaplánske miesto v Zborove.



Šesť mesiacov po vysviacke musel narukovať na dvojročnú vojenskú službu, ktorú absolvoval ako člen Pomocných technických práporov (PTP) v Česku.



V roku 1974 predniesol na verejnom zhromaždení kňazov 12-minútový kritický príspevok, v ktorom poukázal aj na perzekúciu cirkvi zo strany vtedajšej štátnej moci. Tkáča citovali mnohé zahraničné médiá - Slobodná Európa, Hlas Ameriky i Vatikánsky rozhlas, čo neuniklo pozornosti Štátnej bezpečnosti (ŠtB).



Začal sa kolotoč výsluchov a nasledovalo odňatie štátneho súhlasu na vykonávanie duchovnej činnosti. Až do roku 1983 pracoval Tkáč ako vodič električky a robotník Štátnych lesov v Košiciach. Naďalej sa však tajne venoval pastorácii a prekladal diela náboženskej literatúry z taliančiny, poľštiny a nemčiny.



Po návrate do pastorácie pôsobil v roku 1983 ako správca farnosti v Červenici. Pápež Ján Pavol II. vymenoval Tkáča 14. februára 1990 za košického biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 17. marca 1990 z rúk kardinála Jozefa Tomka na Všešportovom areáli v Košiciach.



Mesto Košice ako metropola novej cirkevnej provincie bolo 31. marca 1995 povýšené na sídlo arcibiskupa, Tkáč bol vymenovaný za košického arcibiskupa-metropolitu. Pápež Ján Pavol II. mu 2. júla 1995 pri návšteve Košíc a svätorečení troch košických mučeníkov odovzdal pálium, pontifikálny symbol arcibiskupov. Úrad arcibiskupa-metropolitu Košickej arcidiecézy odovzdal 10. júla 2010.



Od roku 1998 do roku 2001 bol podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a od roku 2003 členom Stálej rady KBS.



Emeritný arcibiskup Tkáč bol zároveň nositeľom diamantovej Janského plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi.











Zdroj: https://www.ke-arcidieceza.sk, https://www.knihydominikani.sk, https://www.upn.gov.sk



Košice 23. mája (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč. Pre TASR to potvrdil hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian.Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v Ohradzanoch v okrese Humenné. Po maturite študoval v Bratislave, kde 25. júna 1961 prijal z rúk biskupa Ambróza Lazíka kňazskú vysviacku.uvádza Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) na svojej webovej stránke.Tkáč bol za komunizmu prenasledovaný. V roku 1975 mu bol odobratý štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania a až do roku 1983 pracoval ako vodič električky a lesný robotník. Následne bol správcom farnosti Červenica.Biskupskú vysviacku mal v marci 1990 v Košiciach. Za košického arcibiskupa-metropolitu bol vymenovaný o päť rokov neskôr. "Pálium mu odovzdal dnes už svätý Ján Pavol II.", dodáva TK KBS.Tkáč bol emeritným biskupom od roku 2010.