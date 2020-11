FILMOVÝ SVET SMÚTI: Zomrel slovenský režisér Emil Fornay

Bratislava 2. novembra (TASR) – Vo veku 76 rokov zomrel v pondelok po dlhej chorobe slovenský filmový režisér, scenárista, kameraman, publicista, fotograf, vydavateľ, producent a cestovateľ Emil Fornay, ktorému patrí slovenské prvenstvo v navštívení všetkých kontinentov sveta. TASR o tom informovala jeho dcéra Mira Fornay.



Emil Fornay sa narodil 18. decembra 1943 v Spišskej Novej Vsi. V roku 1960 maturoval na jedenásťročnej škole v Bratislave. Ako 16-ročného ho prijali na pražskú FAMU na odbor kamera. Praxoval v Slovenskej televízii aj na Kolibe. Ako asistent kamery sa podieľal na filmoch Mlčanie mora (V. Horňák), Polnoc bude o 5 minút (I. Teren), Ivanov (J. Budský), aj na filme Slnko v sieti (Š. Uher). Po absolutóriu v roku 1966 začal pracovať na Kolibe. Ako druhý kameraman sa podpísal pod snímky Živý bič (M. Ťapák) a Rok na dedine (Karol L. Zachar). Nakrútil vlastné autorské filmy Hospoda, Na polnočnú do Rakúska, Družstvo stratených nádejí, Dve strany mince, Na konci je začiatok.



Potom sa opäť vrátil do 'Slovenského filmu' a pracoval najmä na projektoch slovenskej a českej televízie. V roku 1973 prešiel do 'Štúdia krátkeho filmu', kde sa venoval publicistickým, dokumentárnym a objednávkovým filmom. Na svojom konte má vyše 330 filmov. Jeho najznámejším cestopisným filmom je Jagavá púť Lhoce Šar (1984). Od roku 1977 do roku 1990 pracoval v 'Spravodajskom filme'. Od 18. decembra 1989 bol prvým a posledným demokraticky zvoleným šéfredaktorom Spravodaja SFT Bratislava-Koliba.